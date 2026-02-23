¿Cómo llegan los equipos de Fórmula 1 a la temporada 2026? Análisis de las 11 escuderías que buscarán la corona

La Fórmula 1 se prepara para una temporada que promete ser emocionante por el cambio de regulaciones de la FIA. ¿Repetirá el título McLaren? ¿Será al fin el año de Ferrari? ¿Podrá Red Bull recuperar la corona? Aquí en CNN Chile te detallamos cómo llega cada equipo a la temporada 2026 del "Gran Circo".

El 8 de marzo regresa la Fórmula 1 con una nueva temporada, la cual ha generado expectativas en los fanáticos del deporte motor de cara al rendimiento que pueda tener cada equipo este año.

El pasado viernes, concluyó la pretemporada de la categoría con los test en la pista de Sakhir en Baréin, donde Ferrari logró marcar el mejor tiempo en pista con Charles Leclerc.

El piloto monegasco estableció un tiempo de 1.31.992, siendo casi un segundo más rápido que el campeón del mundo, Lando Norris de McLaren (+0.879) y más de 1.1 segundos más veloz que el tetracampeón del mundo Max Verstappen de Red Bull (+1.117).

Esta temporada de la F1 es de las que más expectativas ha generado en los aficionados, puesto que para este año, la Federación Internacional del Automóvil (FIA), cambió las regulaciones para los monoplazas, generando incertidumbre sobre cómo llegaran los equipos a una nueva temporada del “Gran Circo”.

A menos de dos semanas de comenzar el campeonato del 2026 de la categoría reina del deporte motor en el Melbourne Park en Australia, así llega cada equipo:

McLaren: Con la vista puesta en el tricampeonato de Fórmula 1

Los bicampeones del mundo ganaron el campeonato de constructores del 2025 sin tener un verdadero rival, ganando con más de cinco carreras de anticipación el título de equipos al obtener 833 puntos contra 469 de Mercedes.

Además, cuentan con el campeón de pilotos Lando Norris, quien buscará revalidar su corona. Aparte del campeón del mundo, la escudería británica tiene al australiano Oscar Piastri, quien busca su primer título mundial, del cual se quedó a solo 14 puntos el 2025, tras ganar siete carreras.

McLaren repetirá la unidad de potencia para esta temporada con un motor Mercedes, por lo que se espera que sean el rival a batir este año. De ganar coronarse esta temporada, se consagrarían como tricampeones y alcanzarían su decimoprimer título de constructores.

Mercedes AMG: Busca retomar el trono tras cinco años

El equipo alemán supo dominar la Fórmula 1 por ocho años consecutivos entre el 2014 y el 2021. Sin embargo, el auge de Red Bull con Max Verstappen irrumpió el dominio de los alemanes el 2022, desde entonces no ha logrado luchar por un título de constructores ni de pilotos.

Mercedes apuesta que su piloto número uno, el británico George Russell, pueda hacerle frente a Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren y a Max Verstappen, quienes animaron una emocionante temporada 2025 de F1 hasta la última carrera en Abu Dhabi.

Junto a Russell, el equipo comandado por Toto Wolff apostó la temporada pasada por el joven piloto italiano, Kimi Antonelli de 19 años, y esperan que ya tenga experiencia suficiente para ayudar a obtener un campeonato de constructores.

Los alemanes fueron los primeros en ponerse a trabajar en el desarrollo del motor de esta temporada, con un monoplaza que han venido preparando desde hace cuatro años y que ha enfrentado acusaciones de otros equipos por ser “ilegal”.

De obtener el ansiado título, sería el noveno para Mercedes desde su retorno a la Fórmula 1 el 2010, y se ubicarían junto a Williams como el tercer constructor más exitoso en la historia del deporte.

Red Bull: ¿Buscará el campeonato de constructores o irá por el de pilotos con Max Verstappen?

Con seis títulos mundiales de equipos y ocho de pilotos, la escudería austriaca buscará retomar el protagonismo en la Fórmula 1 este 2026.

La era dorada para Red Bull fue entre el 2010 y 2014, cuando dominaron la categoría con Sebastian Vettel ganando ambos campeonatos por cuatro años seguidos. Siete años después, Max Verstappen volvió a conseguir el título para los austriacos el 2021, pero no obtuvieron el campeonato de constructores.

A pesar de que el holandés repitió la hazaña de Vettel, obteniendo cuatro mundiales de pilotos consecutivos entre 2021 y 2024, Red Bull solo consiguió dos títulos de constructores en ese periodo, perdiendo ante McLaren y quedando en tercer lugar el 2024 y 2025.

La gran sorpresa para esta temporada es el cambio de motor en el equipo austriaco, puesto que desde 2019 sus monoplazas eran motorizados por Honda, pero desde este año, dejaran a la marca japonesa para iniciar una nueva era con Ford, que regresa a la categoría tras 22 años.

Ferrari: 18 años persiguiendo un título que se le escapa

Casi 20 años han pasado desde que Ferrari logró alzarse con el título de constructores, ganando su último título de equipos el 2008 y el de pilotos el 2007 con Kimi Räikkönen. Desde entonces, varios pilotos legendarios como Fernando Alonso, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton han pasado por el equipo de Maranello sin consagrarse.

Sin embargo, la reciente pretemporada ha ilusionado a los tifosi, puesto que Charles Leclerc fue por lejos el más rápido de los test de Baréin sacando una considerable ventaja respecto al campeón del mundo, Lando Norris y el holandés Max Verstappen.

El piloto monegasco, que lleva desde 2019 en Ferrari, siempre ha sido considerado como uno de los mayores talentos de su generación, pero la escudería italiana nunca ha logrado darle un auto lo suficientemente competitivo para luchar por un mundial.

Además, los italianos tienen al siete veces campeón del mundo y ganador de 105 Grandes Premios, Lewis Hamilton, quién a sus 41 años aún busca alcanzar su octavo título mundial de pilotos y agrandar aún más su leyenda.

Williams: ¿Despertará el gigante?

Ganadores de nueve títulos mundiales de constructores y siete de pilotos, era el segundo equipo más grande de la historia de la F1 hasta el bicampeonato de McLaren (2024-2025), que los superó al llegar a los 10 mundiales.

La escudería británica ha vivido una montaña rusa en los últimos años, pasaron de pelear por podios el 2017 a ser últimos entre 2018 y 2020, llegando a marcar cero puntos en la tabla el 2020. Tras unas malas temporadas, se han recompuesto alcanzando dos podios el 2025 y estableciéndose en la mitad de la tabla.

Potenciados por un motor Mercedes y con el ex Ferrari, Carlos Sainz y el ex Red Bull, Alex Albon, los británicos esperan seguir escalando posiciones y volver a pelear por títulos, tal y como lo hicieron en las décadas de los 80s y 90s con icónicos pilotos como Alain Prost, Nigel Mansell y Nelson Piquet.

Racing Bulls ¿Seguirá siendo el Red Bull B?

Inicialmente llamado Toro Rosso el 2009, luego conocido como AlphaTauri y actualmente renombrado como Racing Bulls, el equipo italiano es conocido como el equipo “B” de Red Bull, en el cual los austriacos suelen probar jóvenes pilotos para después ascenderlos al equipo principal.

Así fue con el piloto anunciado para conformar la dupla con Max Verstappen, el francés Isack Hadjar de 21 años, quien tras una buena temporada 2025 con Racing Bulls, donde incluso alcanzó un podio en Zandvoort, Países Bajos.

La dupla para este año está conformada por el neozelandés Liam Lawson, que disputará su tercera temporada y el novato Arvid Lindblad de tan solo 18 años, quien el año pasado corría en Fórmula 2.

A pesar de estar siempre de mitad de tabla para abajo, Racing Bulls ha sabido ganar dos carreras en la Fórmula 1, con Sebastian Vettel en Monza el 2008 y Pierre Gasly en el mismo Gran Premio el 2020. Esto muestra que la ambición de los novatos por hacerse de un nombre en el “Gran Circo”, le ha permitido a los italianos tener buenas temporadas a lo largo de los años.

Aston Martin: Una pretemporada decepcionante

Desde hace un par de años en Aston Martin venían diciendo que no estaban peleando para ganar el título de constructores, puesto que se estaban centrando en el desarrollo del monoplaza del 2026. Sin embargo, cuando Fernando Alonso y Lance Stroll probaron sus autos en los test, los resultados decepcionaron.

En ninguno de los nueve días de test entre Barcelona y Sakhir, pudieron entrar entre los cinco primeros y los propios pilotos del equipo se mostraron decepcionados del rendimiento del auto en pista, incluso el último día, no salieron a pista.

La escudería británica que ingresó a la F1 el 2021 tras 61 años fuera de esta, prometía luchar por triunfos, pero a cinco años de su regreso, ha conseguido solo unos cuantos podios y en la tabla de constructores no ha superado el quinto lugar.

Aston Martin era potenciado por Mercedes desde su regreso el 2021, pero este año se declinó por Honda para sus motores y en el paddock se ha atribuido este bajo rendimiento en los test a la unidad de potencia japonesa.

Los resultados en Baréin parecen ser un indicio de una temporada que prometía mucho para los británicos, será una más en la mitad de la tabla.

Haas: Los estadounidenses buscan el protagonismo

El equipo Haas ingresó el 2016 a la Fórmula 1, marcando el regreso de un equipo de los Estados Unidos a la categoría reina del deporte motor.

Potenciados por Ferrari desde sus inicios, Haas buscará adquirir el protagonismo que tuvo el 2018, cuando cerraron la temporada en el quinto lugar en lo que era su tercer año. La temporada pasada cerraron en el octavo puesto con 79 puntos.

Los estadounidenses cuentan con la dupla de pilotos compuesta por el francés Esteban Ocon —quien ha ganado un Gran Premio— y la promesa británica, Oliver Bearman, quien disputará su segunda temporada este 2026.

La gran novedad para este año, es la alianza con Toyota Gazoo Racing, la división deportiva de la marca japonesa, la cual proveerá de ayuda técnica con simuladores, desarrollo de piezas y apoyo de ingeniería.

Audi: Los alemanes entran con todo a la Fórmula 1

Los alemanes anunciaron su ingreso a la Fórmula 1 el 2022 y para entrar a la categoría, Audi adquirió el equipo Sauber por unos 600 millones de euros.

A pesar de tomar el control del equipo Sauber y renombrarlo, Audi optó por mantener la dupla de pilotos conformada por el alemán Nico Hülkenberg y el joven brasileño Gabriel Bortoleto. Asimismo, mantuvieron al equipo estratégico, liderado por Mattia Binotto.

Lo sorprendente de este ingreso, es que Audi va a fabricar la totalidad de su monoplaza por su cuenta, incluyendo el motor, algo inédito para un equipo nuevo en la categoría.

Al ser un equipo con motor propio y totalmente nuevo, los fanáticos del deporte tienen la incertidumbre de saber qué tan rápido será el auto de Audi y si podrá sorprender peleando en la parte alta de la tabla, o repetirá el pobre rendimiento de Sauber que terminó en el penúltimo lugar.

Alpine: ¿Saldrá del fondo de la tabla?

El equipo francés fue por lejos el peor de todos en la temporada 2025, quedando en el décimo y último lugar con apenas 22 puntos. Para este año, seguirán potenciados por un motor Mercedes.

La pareja de pilotos de Alpine está compuesta por el francés y ex Red Bull, Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto. Los test de Baréin permiten ilusionarse a los de Francia, puesto que Gasly logró marcar tiempos que lo ubicaron en los cinco primeros al cierre de la pretemporada.

Cadillac: El poderío estadounidense entra a la Fórmula 1

Anunciado en enero del 2023, Cadillac logró inscribirse en la Fórmula 1 como un nuevo equipo, pasando este año de 10 a 11 equipos en la parrilla.

Este nuevo equipo apostó por dos pilotos con experiencia para su primera temporada, esta dupla está conformada por Valtteri Bottas, quien supo jugar el rol de segundo piloto y ganó varios mundiales de constructores con Mercedes.

Al finlandés se le suma Sergio “Checo” Pérez, quien al igual que Bottas, tomó un rol importante en Red Bull como segundo piloto, ayudando a Max Verstappen y a la escudería austriaca a ganar mundiales de pilotos y constructores.

Los estadounidenses se declinaron por un motor Ferrari para esta temporada 2026, pero en los últimos días de la pretemporada no lograron quedar entre los diez primeros, sembrando dudas de cara al rendimiento del equipo en su año debut.

Australia: Primera parada de 24 carreras en la Fórmula 1 2026

Restan menos de dos semanas para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en la pista de Melbourne Park en Australia. Esta será la primera carrera de las 24 que contempla el calendario del “Gran Circo”.

¿Seguirá el dominio de McLaren? ¿Renacerá Ferrari? ¿Cómo le irá a Red Bull con Ford? ¿Sorprenderá Audi y Cadillac? Lo único concreto es que muchas de esas preguntas se responderán el 6 de marzo con la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Australia y la carrera a disputarse el 8 de marzo a las 01:00 AM.