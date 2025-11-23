El llamativo gesto de Jorge Sampaoli tras la derrota de Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana

El entrenador, visiblemente afectado por el desenlace, dejó en evidencia su molestia durante la ceremonia de premiación.

El argentino Jorge Sampaoli protagonizó una de las postales más comentadas tras la definición de la Copa Sudamericana, luego de que Atlético Mineiro cayera ante Lanús en una dramática tanda de penales.

El entrenador, visiblemente afectado por el desenlace, dejó en evidencia su molestia durante la ceremonia de premiación.

Al momento de recibir la medalla de subcampeón, el técnico apenas permitió que se la colocaran para, de inmediato, retirarla y guardarla mientras abandonaba la tarima.

El breve movimiento, captado por las cámaras de la transmisión oficial, se viralizó en minutos y generó diversas reacciones entre hinchas y analistas.

La caída por penales no solo dejó al cuadro brasileño sin el anhelado título, sino que también permitió que Lanús sumara su segunda Copa Sudamericana, consolidándose nuevamente entre los protagonistas del continente.