El homenaje de Palestino al pueblo palestino: “Mientras siga ocurriendo un genocidio, nosotros lo seguiremos denunciando”

A través de sus redes sociales, el Club Deportivo Palestino presentó un emotivo homenaje a las niñas y niños afectados por el conflicto en Gaza, donde —según cifras de organismos internacionales— cada 90 minutos siete menores son asesinados o resultan heridos.

En el mensaje, el club señaló: “Este Día del Niño no lo celebramos, lo conmemoramos. Mientras en Palestina siga ocurriendo un genocidio, nosotros lo seguiremos denunciando: es un deber de época”.

La publicación muestra a solo cuatro futbolistas en la formación oficial, en lugar de los once habituales, simbolizando el vacío que dejan las víctimas del conflicto.

También se incluyen breves destellos con los rostros de los demás jugadores, como una representación de lo que ocurriría si una tragedia similar golpeara a Chile.

El gesto se produce en medio de la controversia internacional por el nuevo plan aprobado por el gabinete de seguridad de Israel para tomar el control de la Ciudad de Gaza, una propuesta que ha recibido críticas de líderes mundiales.