“El gol triste”: Eduardo Vargas anota en su regreso al Estadio Nacional

Eduardo Vargas marcó el 2-0 en su regreso al Estadio Nacional.

Universidad de Chile y Audax Italiano disputaban un importante partido para seguir en la lucha por el campeonato de La Liga de Primera.

El cuadro azul llegaba en el segundo puesto con 38 puntos, a seis del líder Coquimbo Unido, mientras el equipo itálico afrontaba el encuentro con 34 unidades.

Sin embargo, el partido tenía otro condimento especial, el regreso de Eduardo Vargas al Estadio Nacional, pero esta vez no vistiendo la camiseta azul, tras una bullada negociación que no llegó a buen puerto para regresar al equipo donde brilló.

Tras irse al camarín sin goles, en la segunda etapa y cuando corría el minuto 60, Luis Rivero abrió el marcador a favor de la visita.

Solo dos minutos después llegaría el segundo para Audax, en los pies de Eduardo Vargas, tras conectar el centro de Nicolás Orellana y pinchar el balón para batir la resistencia de Gabriel Castellón.

“Turboman” elevó sus manos al cielo en señal de disculpas, ante un Estadio Nacional enmudecido por la anotación de un jugador que le dio tantas alegrías.

Revisa el gol