El desorbitante precio que Rangers de Talca cobra por una butaca VIP frente a Antofagasta

En el marco del Mundial de Fútbol Sub-20 que se disputa en Chile, Rangers de Talca vio cómo su estadio fue beneficiado con una remodelación para cumplir con los estándares FIFA para el evento planetario.

Entre los principales arreglos, estuvieron la mejora de butacas. Y justamente, ese arreglo que quedó en el Fiscal de Talca, es hoy una oportunidad de venta que Rangers abrió para sus socios.

Se trata de una butaca VIP para el duelo frente a Antofagasta por la segunda división del fútbol chileno.

Sin embargo, hubo un hecho que no pasó desapercibido, el elevado costo de dicha entrada: 49.500 pesos. ¿Qué beneficios tiene? Según informó el mismo cuadro piducano, quienes adquieran dicha localidad tendrán estacionamiento exclusivo, acceso preferencial, butaca reservada y catering exclusivo.

Una oferta que no cayó nada de bien en los hinchas rojinegros. “Desde la galería se ve igual y se pasa mejor” y “prefiero un equipo VIP”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los forofos del piduco.