“Hasta ahora no hay ninguna oferta formal de la U”: Se enfría el regreso de Eduardo Vargas a Universidad de Chile

Pese a su arribo al país y la expectación entre los hinchas, desde el entorno del delantero aseguran que no ha recibido ninguna propuesta oficial del club.

El regreso de Eduardo Vargas a Universidad de Chile parece cada vez más lejano. Aunque su arribo al país ilusionó a los hinchas, el fichaje del delantero está completamente estancado y difícilmente se concrete en las próximas horas.

Según informó En Cancha, el club no ha realizado una oferta formal por el atacante de 34 años. “Hasta ahora no hay ninguna oferta formal de la U”, señalaron desde el entorno de Turboman, quien aún no finaliza su vínculo con Nacional de Uruguay.

Vargas llegó a Santiago el lunes acompañado de su esposa y sus perros, lo que alimentó la expectativa de un inminente anuncio. Sin embargo, su visita obedece a un permiso especial del club uruguayo y no a un acuerdo con el cuadro azul.

Desde su entorno aseguran además que nadie del club lo ha llamado ni se ha comunicado directamente con él. Si bien su representante, Fernando Felicevich, ha sostenido conversaciones preliminares para evaluar condiciones como el sueldo, no existe hasta ahora una propuesta concreta sobre la mesa.

Hace solo días, en Azul Azul había optimismo. La vicepresidenta del club, Cecilia Pérez, declaró: “Yo espero de verdad que mañana sea un día con un cielo profundamente azul”. Por su parte, el gerente general, Ignacio Asenjo, dejó entrever una posible sorpresa: “Podría haber una sorpresa, ¿por qué no?”.

Pero el entusiasmo se ha desvanecido con el paso de los días. A pesar de que la llegada de Vargas a Chile fue interpretada como un gesto, hoy la operación se encuentra en punto muerto.

Mientras tanto, el bicampeón de América rechazó ofertas del fútbol brasileño, aunque no descarta otras opciones para continuar su carrera si el vínculo con la U no prospera.