Ecuador vs. Argentina: horario y canal para ver en vivo el partido por Eliminatorias

La Tri recibe a la Albiceleste en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Messi no estará en el duelo.

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 llegan a su cierre este martes 9 de septiembre con un atractivo encuentro: Ecuador vs. Argentina en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, ya aseguró el primer lugar de la tabla y afrontará este duelo sin su capitán Lionel Messi, quien se restó por compromisos con el Inter Miami en la MLS. En la fecha anterior, Argentina derrotó 3-0 a Venezuela.

Por su parte, Ecuador, bajo el mando de Sebastián Beccacece, también se encuentra clasificado, aunque suma cuatro empates sin goles consecutivos, el último ante Paraguay.

¿A qué hora juegan Ecuador y Argentina?

El partido está programado para este martes 9 de septiembre a las 20:00 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo Ecuador vs. Argentina?

El compromiso será transmitido en Chile por Mi CHV y en streaming a través de Disney+.

Con ambos equipos ya clasificados al Mundial 2026, el encuentro marcará el inicio de la última jornada de las Eliminatorias y servirá para medir el presente de dos selecciones que llegarán a la cita planetaria con distintos objetivos.