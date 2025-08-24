“Disfruté como cabro chico”: Alcalde Vodanovic celebra estreno del Claro Arena y triunfo de la UC
El alcalde de Maipú es un reconocido hincha de "la franja".
La fecha 21 del fútbol chileno trajo consigo el estreno del Claro Arena, estadio de Universidad Católica.
Los cruzados derrotaron a Unión Española por 2-0, con goles de Fernando Zampedri y Eduard Bello.
Entre los hinchas que fueron a alentar en una fría noche de invierno estuvo el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, reconocido hincha del club.
En sus redes sociales escribió: “Feliz de volver a uno de los lugares donde he sido más feliz en mi vida y poder compartir con don Mario Lepe en un día histórico para nuestro club. Solo felicitar y reconocer la enorme pega de Juan Tagle y Cruzados, el nuevo Claro Arena es un orgullo para Católica y un ejemplo de cómo hacer las cosas para todo Chile. Que se vengan muchas alegrías”.
Al terminar el encuentro, la autoridad expresó su emoción por la experiencia.
“Imagínate una alegría enorme, volver a nuestro estadio más con este triunfo. Golazo de Zampedri y disfruté como cabro chico”, manifestó a Radio ADN.
Sobre el renovado recinto deportivo, Vodanovic reconoció que “es impactante. Había venido dos veces a ver la obra, pero de verdad hoy día verlo con gente. La iluminación es trasladarse a otro país, es un estadio de primer estándar y uno se siente en Europa, de verdad una experiencia, un espectáculo”.