Jorge Almirón deja Colo Colo tras aprobación del directorio de Blanco y Negro

El entrenador deja así Colo Colo tras una serie de malos resultados a lo largo del año.

Este martes el directorio de Blanco y Negro aprobó la salida del entrenador Jorge Almirón luego de una seguidilla de malos resultados con Colo Colo.

La información fue dada a conocer por el presidente del directorio, Aníbal Mosa, agregando además a las 19:00 de este día se procede a la firma del finiquito del técnico.

En la última fecha el Cacique fue humillado a domicilio por Universidad Católica, en un duelo que terminó 4-1 a favor de los cruzados.

De hecho, tras el lamentable resultado desde la Garra Blanca emitieron una serie de amenazas en contra del técnico, asegurando que su continuidad al mando del club era “insostenible”.

En mayo, otra derrota por el mismo resultado pero en Copa Chile frente a Limache le valió presiones por parte de la hinchada.

A la fecha, con 20 partidos jugados por el torneo nacional, Colo Colo solo acumula 27 puntos, lo que lo deja en la novena posición lejos del liderato de la tabla donde se ubica Coquimbo Unido con 47 puntos.