“Si su intención es destruir al equipo, no lo permitiremos”: Garra Blanca amenaza a Jorge Almirón y exige su salida de Colo Colo

La eliminación de la Copa Libertadores, y de todo torneo internacional, además del paupérrimo rendimiento en el torneo chileno, que mantiene a los albos en la séptima posición, colmó la paciencia de la principal barra del cacique.

“Jorge Almirón, tu tiempo se acabó”.

Con esta frase, la Garra Blanca exigió la salida de Jorge Almirón como técnico de Colo Colo. Si bien durante el primer año de su estadía en Chile, Almirón logró conquistar el torneo nacional, en esta segunda etapa, el rendimiento del cuadro “popular” ha estado lejos del deseado por sus hinchas.

La eliminación de la Copa Libertadores, y de todo torneo internacional, además del paupérrimo rendimiento en el torneo chileno, que mantiene a los albos en la séptima posición, colmó la paciencia de la principal barra del cacique.

“Como la hinchada más popular de este país, queremos referirnos a la insostenible relación contractual de Jorge Almirón con nuestro amado club. Como es de conocimiento público, los resultados no se están dando: estamos prácticamente fuera de la lucha por el título, eliminados por equipos discretos en la Copa Chile, últimos y eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y, por si fuera poco, derrotados ante nuestros clásicos rivales”, indicó la barra en un “comunicado” subido a su cuenta de Instagram.

Fue ahí que la barra lanzó una amenaza directa contra el entrenador argentino: “Por todo esto, le informamos al técnico argentino que con la pasión del pueblo no se juega. Si su intención es destruir al equipo, sin importarle nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos. ¡ALMIRON TE VAS O TE SACAMOS!”