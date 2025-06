Estos son los montos que ganarán los equipos del Mundial de Clubes: ¿Cuánto se llevará el campeón?

Según la FIFA, la edición 2025 del Mundial de Clubes repartirá mil millones de dólares entre todos sus participantes, la mayor cantidad de premios económicos para un torneo de fútbol hasta la fecha.

(CNN Español) — El Mundial de Clubes de la FIFA es la vigésimoprimera edición del torneo y la primera en Estados Unidos, y estrena un nuevo formato que incluye 32 clubes de las 6 confederaciones de fútbol que competirán, a partir de ahora, cada cuatro años por el título.

Mirando hacia atrás, es mucho lo que ha cambiado el torneo desde aquella primera edición de 2000 en Brasil donde solo participaron 8 equipos y se coronó campeón el Corinthians. También, desde la más reciente en 2023 disputada en Arabia Saudita con el Manchester City levantando el trofeo de ganador.

No solo la cantidad de participantes aumentó, sino también la recompensa económica que reciben por su desempeño los clubes que participan.

Según el máximo ente rector del fútbol planetario, FIFA, la edición 2025 del Mundial de Clubes repartirá mil millones de dólares entre todos sus participantes, la mayor cantidad de premios económicos para un torneo de fútbol hasta la fecha.

¿Cuánto dinero ganarán los equipos participantes del Mundial de Clubes?

Los clubes tienen garantizados un total de US$ 525 millones a ser repartidos solamente por presentarse a jugar. La FIFA ha indicado que lo repartirá de la siguiente forma: según el continente al que pertenezca el club y basado en criterios deportivos y comerciales.

En este sentido, Europa se llevaría la mayor parte con montos por participante entre US$ 12,81 y US$ 38,19 millones. Le sigue Sudamérica con US$ 15,21 millones.

Los clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe recibirían US$ 9,55 millones cada uno, así como los equipos de Asia y África. El único equipo de Oceanía que participa, el Auckland City, sería el menos favorecido, recibiendo apenas US$ 3,58 millones.

Ahora, el monto restante: US$ 475 millones será distribuido en base a los resultados obtenidos en los 63 partidos.

US$ 2 millones por victoria en la fase de grupos.

US$ 7,5 millones por avanzar a octavos de final.

US$ 13,1 millones por jugar los cuartos de final.

US$ 21 millones por llegar a las semifinales.

US$ 30 millones para el subcampeón.

US$ 40 millones para el equipo que gane la final en el MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey.

El ganador del torneo —de ser un club europeo— podría llevarse la nada despreciable suma de hasta US$ 125 millones.

La FIFA ha dicho además que pagará US$ 250 millones a clubes de todo el mundo que no se clasificaron para el torneo como parte de un programa de inversiones y solidaridad que pretende, según un comunicado publicado por la organización, “incentivar el trabajo destinado a conseguir que el fútbol sea realmente global”.

Con el aumento de participantes en el formato y las lucrativas recompensas, la FIFA busca elevar el estatus del torneo a uno de los más prestigiosos del fútbol mundial, dejando atrás su percepción previa de pequeño y en el camino, quizás, conquistar de una vez y por todas al mercado estadounidense, considerado atractivo por su valor comercial.

El Mundial de Clubes será el ensayo perfecto para su anfitrión a un año del Mundial de 2026. ¿Quién se llevará el gran premio? Lo sabremos el 13 de julio.