Día del Deporte: Anuncian entrada gratuita a diversas áreas protegidas el 10, 11 y 12 de abril

"Con esta iniciativa, queremos facilitar que todas las familias se sumen a la celebración del Día del Deporte, promoviendo el bienestar físico y la conciencia ambiental en entornos únicos y protegidos", comentó la directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini.

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Deporte, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció la entrada gratuita a entidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) los días 10, 11 y 12 de abril.

La institución explicó que la medida “busca fomentar la actividad física y el contacto con la naturaleza, permitiendo que familias de todo el territorio nacional accedan de forma gratuita a parques y reservas nacionales y monumentos naturales que cuentan con facilidades de accesibilidad universal”.

La directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, destacó que “nuestra misión no solo es conservar los ecosistemas, sino también asegurar que la comunidad pueda valorar y disfrutar de este patrimonio natural de forma responsable”.

“Con esta iniciativa, queremos facilitar que todas las familias se sumen a la celebración del Día del Deporte, promoviendo el bienestar físico y la conciencia ambiental en entornos únicos y protegidos”, agregó.

Día del Deporte: ¿Cómo entrar gratis a áreas protegidas?

Desde la Conaf explicaron que “para asegurar el orden y la capacidad de carga de cada unidad, la gratuidad se hará efectiva mediante el uso de un código de descuento en la plataforma oficial de reserva de entradas”, los usuarios deberán seguir las siguientes instrucciones:

Ingresar al sitio web www.pasesparques.cl.

Seleccionar la unidad y la fecha deseada (10, 11 o 12 de abril).

Ingresar el código promocional: DEPORTE2026.

Seleccionar la categoría de precio con costo $0 y nominar la entrada para su descarga.

Día del Deporte: ¿Qué áreas protegidas tendrán acceso gratuito?

Este beneficio se aplicará en distintas regiones del país.

Revisa a continuación el listado completo: