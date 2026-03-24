Despachan a la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto que regula las Sociedades Anónimas Deportivas

La Comisión de Deportes respaldó por unanimidad la propuesta.

La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala el proyecto sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP).

La iniciativa modifica la ley 20.019, que regula las SADP en materia de fiscalización, conflictos de interés y fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas.

En concreto, uno de los aspectos centrales es que se busca la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

En la instancia se recibieron distintas exposiciones, como la de la ministra del Deporte, Natalia Duco; del senador e impulsor de la norma, Matías Walker; de los presidentes de la ANFP, Pablo Milad; de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, Justo Álvarez; y del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, entre otras personas relacionadas con el tema.

Tras ello, los parlamentarios respaldaron por unanimidad el texto luego de conocer las enmiendas. De esa manera, el texto será votado en la Sala de la Corporación este miércoles.

Cabe recordar que la legislación se encuentra en su tercer trámite constitucional y ya lleva 10 años de tramitación.