Delegación del Biobío no autoriza duelo entre la U y Huachipato y clubes trabajan a contrarreloj para buscar solución

Las condiciones tras los incendios habrían sido el factor preponderante a la hora de la determinación de la autoridad. Mientras, sin haber sido notificados de alguna suspensión los clubes trabajan para evitarla.

La Delegación Presidencial de la Región del Biobío anunció que no autorizaría el duelo entre Universidad de Chile y Huachipato a disputarse en el reducto de Talcahuano.

Según explicó Eduardo Pacheco, delegado del Biobío, “las alertas de seguridad que tenemos respecto de lo que ha sucedido las últimas semanas respecto también a estadios a lo largo del país, indican que no están las condiciones de seguridad para poder desarrollar un partido de fútbol en ese lugar”.

Asegurando que se entregó la “articulación” necesaria para lograr llevar el evento deportivo a otro recinto, ya que a la fecha siguen siendo “frágiles” en la Región del Biobío con recursos abocados al resguardo de las personas y prevención de más incendios.

El partido válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026 estaba programado para el domingo 8 a las 12:00.

Sin embargo, las autoridades determinaron que no podría disputarse el encuentro. Esto, a pesar de que el sábado 31 de enero sí se llevó a cabo el partido entre Universidad de Concepción y Coquimbo Unido en el mismo Estadio CAP.

Al Estado de Catástrofe se suma el estreno de la U esta temporada, con incidentes que a la fecha han dejado a al menos 27 personas identificadas, con posibilidad de que la cifra aumente.

Las complicaciones para encontrar estadio

Habiendo inscrito sus cuatro estadios posibles para recibir rivales, Huachipato cuenta con las siguientes alternativas:

Estadio Huachipato-CAP Acero, Talcahuano.

Estadio Municipal Ester Roa, Concepción.

Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún, Chillán.

Estadio Santa Laura-Universidad SEK, Independencia.

Habiendo sido el primero desestimado por las autoridades, quedan las demás posibilidades. Sin embargo, en el Ester Roa habrá un concierto de Chayanne un día antes.

En el caso del recinto de Ñublense, ese día recibe Limache, por lo que tampoco podría ser usado. Y finalmente en el Santa Laura están haciendo trabajos que no permiten su disponibilidad.