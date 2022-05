(TNT Sports) – Universidad Católica se concentra en el duelo ante Flamengo por el grupo H de la Copa Libertadores 2022, donde necesitan sumar para mantenerse con vida en el torneo y pensar en los octavos de final, pero también con un ojo puesto en el segundo semestre y armar un equipo competitivo para Ariel Holan, quien pidió refuerzos para una segunda etapa en San Carlos de Apoquindo.

Lee también: Jarry y Barrios ya tienen rivales para su debut en la qualy de Roland Garros

Y a menos de una semana de su redebut el estratega que no estará en el Estadio Maracaná tras dar positivo por COVID-19 ya tiene su primera incorporación: Daniel González.

El central de 20 años dejará Santiago Wanderers a cambio de US$500 mil por su pase y así sumarse al club de la precordillera.

Con pasos por la selección chilena e incluso una nominación para la Copa América 2021, el zaguero fue pretendido por Universidad de Chile y Colo Colo, además de clubes de Argentina, pero desde Valparaíso aseguraron que quería llegar al cuadro dela franja , porque es donde mejor puede seguir desarrollando su carrera como profesional.

Lee también: Playoffs NBA: Revisa la programación, equipos y todos los detalles de las finales de conferencia

Además, tiene amistades como Clemente Montes, Marcelino Núñez y Diego Valencia, con quienes compartió en dicho torneo internacional, lo que ayudaría a su adaptación.

De no mediar nada raro, González será presentado este jueves en la UC, que todavía busca otros tres refuerzos, porque el porteño será inscrito como sub 21 y no usará uno de los tres cupos que abre el mercado de invierno del fútbol chileno. César Pinares es uno de los nombres que rodean a Católica para reencontrarse con Holan, con quien logró su mejor rendimiento que lo llevó a Gremio de Brasil.