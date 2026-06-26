“¡Dale de una vez!”: registran fuerte enojo de Marcelo Bielsa tras quedar eliminado del Mundial 2026 con Uruguay

El “loco” Marcelo Bielsa no la pasa bien, para nada. El querido exentrenador de la Selección Chilena de Fútbol, sufrió un duro revés en el marco del Mundial 2026, que se disputa en Norteamérica.

El Uruguay, dirigido por Bielsa, cayó ante España y se despidió de la cita mundialista. La previa había estado marcada por diversos rumores de un quiebre al interior de la albiceleste, lo que se vio en la cancha y también fuera de ella.

De hecho, ESPN, cadena que tiene los derechos de la cita, captó como segundos antes de la entrevista con la prensa, Bielsa se descontroló.

“¡Dale de una vez”!, dijo fuerte, para después mirar al suelo y responder las preguntas de la periodista.