Tras partido contra la U: Cruzados aplica derecho de admisión a hinchas que “incurrieron en conductas sujetas a sanción”
Por CNN Chile
28.10.2025 / 12:10
El conjunto cruzado llamó a sus hinchas a cuidar la localía.
El club Universidad Católica informó que aplicará derecho de admisión sobre cinco hinchas que cometieron infracciones durante el partido contra Universidad de Chile, que se disputó en el Claro Arena el pasado 26 de octubre.
Tras el encuentro, “se identificó a cinco personas que incurrieron en conductas sujetas a sanción y, por tanto, se procedió a aplicarles el Derecho de Admisión”.
Los casos fueron “detectados por los sistemas de control y monitoreo que posee el nuevo estadio de la UC”, informó Cruzados.
Desde el club también reiteraron a sus hinchas sobre la “importancia de un correcto y permanente buen comportamiento que nos permita cuidar la localía y que no exponga a nuestros seguidores a castigos de este tipo”.
Los casos tienen distintas sanciones y tiempo de castigo. La mayoría corresponden a mal uso de sus acreditaciones.
Iniciales: T.A.M.P.
Conducta Tipificada: Lanzar objetos al interior del campo de juego.
Sanción: 6 años
Iniciales: G.A.R.G.
Conducta Tipificada: Intento de agresión a jugadores.
Sanción: 6 años
Iniciales: V.A.F.F.
Conducta Tipificada: Mal uso de acreditación.
Sanción: 4 años
Iniciales: G.A.F.R.
Conducta Tipificada: Mal uso de acreditación.
Sanción: 4 años
Iniciales: B.I.G.V.
Conducta Tipificada: Mal uso de acreditación.
Sanción: 4 años