Cristiano Ronaldo anuncia que el Mundial 2026 será su último torneo como profesional

El máximo goleador de la historia del fútbol internacional confirmó a CNN que se retirará de las canchas tras la próxima Copa del Mundo, donde tendrá 41 años, cerrando una carrera de 25 años con récords históricos.

(CNN) – Cristiano Ronaldo declaró este martes en la Cumbre del Turismo de Riad que el Mundial de la FIFA 2026 será “definitivamente” su última participación en una competición internacional.

En entrevista con Becky Anderson de CNN, el delantero portugués afirmó: “Tendré 41 años y creo que será el momento en la gran competición”, marcando así el fin de una era en el fútbol mundial.

El máximo anotador de selecciones con 143 goles y único jugador en marcar en cinco mundiales consecutivos, reflexionó sobre su trayectoria: “Hice todo. Tengo muchos récords en diferentes escenarios“.

Legado y proyección familiar

Ronaldo, quien este año se convirtió en el primer futbolista multimillonario según Bloomberg, expresó su deseo de que su hijo Cristiano Jr. supere su legado: “Deseo que si mis hijos son mejores que yo, nunca voy a tener celos“. El astro portugués, actual jugador del Al Nassr saudí, enfatizó que prioriza la felicidad de su hijo sobre cualquier presión por el apellido.

El torneo de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá con formato expandido a 48 equipos, representará el epílogo de una carrera que transformó el fútbol moderno mediante records que incluyen ser el primer jugador en alcanzar 1.200 partidos profesionales y 900 goles.