Cristian Garin remonta, gana el Challenger de Antofagasta y queda a un paso del Top 100

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
El chileno derrotó al argentino Facundo Díaz Acosta por 2-6, 6-3 y 6-3 en la final del Challenger 75 de Antofagasta, sumó 61 puntos y escaló provisionalmente al 107 del “live ranking”. Es su tercer título de 2025 en el circuito Challenger tras Mauthausen y Oeiras.
Cristian Garin (ATP 125) levantó un partido cuesta arriba y se coronó campeón del Challenger 75 de Antofagasta al vencer al argentino Facundo Díaz Acosta (265) por 2-6, 6-3 y 6-3, en 2 horas y 20 minutos.
Con los 61 puntos obtenidos, el chileno sube provisionalmente al puesto 107 del “live ranking” y vuelve a situarse como la segunda raqueta nacional, a la espera de la actualización oficial del 13 de octubre tras el Masters 1000 de Shanghái.
En la definición, Garin cedió terreno en el primer set, con quiebres en el sexto y octavo juego, pero corrigió el rumbo desde el arranque del segundo parcial con un break temprano y otro en el noveno game para cerrar 6-3.
En el tercero, volvió a presionar con la devolución, quebró en el octavo juego y sostuvo su saque para sellar el 6-3 definitivo. El título en Antofagasta es su tercero de la temporada en el circuito Challenger, tras Mauthausen y Oeiras, todos sobre arcilla.
El ex 17 del mundo completa así una semana sólida en el norte del país y queda “ad portas” de su retorno al Top 100, objetivo clave para asegurar accesos directos a cuadros principales en la gira 2026.
La confirmación de posiciones se realizará con la próxima publicación del ranking oficial de la ATP.
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.