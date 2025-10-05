Cristian Garin remonta, gana el Challenger de Antofagasta y queda a un paso del Top 100

El chileno derrotó al argentino Facundo Díaz Acosta por 2-6, 6-3 y 6-3 en la final del Challenger 75 de Antofagasta, sumó 61 puntos y escaló provisionalmente al 107 del “live ranking”. Es su tercer título de 2025 en el circuito Challenger tras Mauthausen y Oeiras.

Cristian Garin (ATP 125) levantó un partido cuesta arriba y se coronó campeón del Challenger 75 de Antofagasta al vencer al argentino Facundo Díaz Acosta (265) por 2-6, 6-3 y 6-3, en 2 horas y 20 minutos.

Con los 61 puntos obtenidos, el chileno sube provisionalmente al puesto 107 del “live ranking” y vuelve a situarse como la segunda raqueta nacional, a la espera de la actualización oficial del 13 de octubre tras el Masters 1000 de Shanghái.

En la definición, Garin cedió terreno en el primer set, con quiebres en el sexto y octavo juego, pero corrigió el rumbo desde el arranque del segundo parcial con un break temprano y otro en el noveno game para cerrar 6-3.

En el tercero, volvió a presionar con la devolución, quebró en el octavo juego y sostuvo su saque para sellar el 6-3 definitivo. El título en Antofagasta es su tercero de la temporada en el circuito Challenger, tras Mauthausen y Oeiras, todos sobre arcilla.

El ex 17 del mundo completa así una semana sólida en el norte del país y queda “ad portas” de su retorno al Top 100, objetivo clave para asegurar accesos directos a cuadros principales en la gira 2026.

La confirmación de posiciones se realizará con la próxima publicación del ranking oficial de la ATP.