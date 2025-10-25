Deportes tenis

Cristian Garín avanza a los cuartos de final en el Challenger de Costa de Sauipe

Por CNN Chile

25.10.2025 / 16:12

El chileno superó al argentino Andrea Collarini en un intenso partido y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Costa de Sauipe.

Cristian Garín, el destacado tenista chileno ubicado en el puesto 107 del ranking ATP, continúa mostrando un sólido rendimiento en el Challenger de Costa de Sauipe, Brasil.

Este viernes, Garín se impuso en un disputado encuentro frente al argentino Andrea Collarini (285º del mundo) con parciales de 6-1, 4-6 y 6-4, asegurando su paso a los cuartos de final del torneo.

El partido, que combinó momentos de gran control por parte del chileno con instantes de resistencia por parte del argentino, reflejó la experiencia y capacidad de Garín para manejar los puntos críticos.

Tras un primer set contundente, Garín cedió el segundo, pero logró reponerse en un tercer set cargado de tensión y emoción, sellando así su clasificación a la siguiente ronda.

En los cuartos de final, Garín se medirá al argentino Mariano Navone (85º del ranking ATP), en un duelo que promete intensidad y calidad tenística, con un lugar en las semifinales en juego.

Este enfrentamiento será clave para que Garín continúe sumando puntos importantes en el ranking y mantenga su aspiración de regresar a torneos de mayor envergadura.

