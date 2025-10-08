Corrida Familiar Maipú 2025: Cómo inscribirse gratis, recorridos, horarios y requisitos

Este próximo 26 de octubre se realizará la Corrida Familiar Maipú 2025, una jornada familiar pensada tanto para los deportistas como para quienes irán a alentar. Durante el evento habrá música en vivo, baile entretenido y otras sorpresas.