Corrida Familiar Maipú 2025: Cómo inscribirse gratis, recorridos, horarios y requisitos

Por Polet Herrera

08.10.2025 / 13:49

Este próximo 26 de octubre se realizará la Corrida Familiar Maipú 2025, una jornada familiar pensada tanto para los deportistas como para quienes irán a alentar. Durante el evento habrá música en vivo, baile entretenido y otras sorpresas.

En esta época primaveral, las tardes y las mañanas son más cálidas y hay espacio para disfrutar de una tarde de cultura, pero también es la oportunidad para realizar deporte, ya que es vital para nuestro bienestar físico y mental. En esta temporada, las corridas se convierten en un panorama ideal para disfrutar con amigos y familia.

Las coordenadas de la Corrida Familiar Maipú 2025

  • La actividad es gratuita y solo necesitas motivación para inscribirte en el sitio oficial: www.corridafamiliardemaipu.cl
  • Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
  • Horario de citación: 07:30 horas
  • Hora de largadas:
  • 5K: 08:30 horas
  • 10K: 09:00 horas
  • Entrega de kits
  • Fechas: 23, 24 y 25 de octubre de 2025
  • Lugar de retiro: Placa Bancaria, Mall Arauco Maipú
  • Horario: de 12:00 a 20:00 horas

Crédito: Municipalidad de Maipú

Requisitos para participar

  • Edad mínima: 12 años
  • Menores de edad y personas mayores: deben asistir acompañados.
  • Mascotas y bicicletas
  • Mascotas: son bienvenidas en las zonas de partida y meta, pero no pueden competir. Deben llevar correa y collar, y el tutor debe encargarse de su hidratación.
  • Bicicletas: se permiten, pero no habrá bicicleteros disponibles.

