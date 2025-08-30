Coquimbo Unido mantiene el liderato y amplía su ventaja en el Campeonato Nacional tras vencer a Huachipato

El conjunto aurinegro se impuso con un gol de Cecilio Waterman en Talcahuano y alcanzó los 53 puntos, manteniendo una amplia ventaja sobre Palestino y la U en la lucha por el campeonato.

Coquimbo Unido sigue firme en la cima del Campeonato Nacional 2025.

Este sábado, los “Piratas” derrotaron por 1-0 a Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano, sumando una nueva victoria que los consolida como líderes exclusivos del torneo cuando restan solo ocho fechas para el cierre de la temporada.

El único gol del compromiso llegó en los primeros minutos, gracias a una gran acción individual de Cecilio Waterman, quien desbordó por la banda izquierda, ingresó al área y definió con un potente remate de zurda para sentenciar el marcador.

Con este resultado, el equipo dirigido por Esteban González alcanzó 53 puntos, manteniendo una ventaja importante sobre sus más cercanos perseguidores: Palestino, con 39 unidades, y Universidad de Chile, con 38.

Ahora, Coquimbo Unido recibirá a Ñublense el próximo viernes 12 de septiembre, a las 18:00 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde buscará seguir extendiendo su racha triunfal y acercarse cada vez más al sueño del título.

¿Cómo está la tabla de posiciones?