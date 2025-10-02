Copa Libertadores femenina 2025: dónde ver gratis a la U. de Chile y Colo Colo

Este viernes los equipos de Colo Colo y Universidad de Chile harán su debut en esta edición 2025 de la Copa Libertadores.

La edición 2025 de la Copa Libertadores se llevará a cabo en la provincia de Buenos Aires, Argentina entre el jueves 2 hasta el sábado 18 de octubre. La competición contará con la presencia de dos equipos nacionales: Colo-Colo y Universidad de Chile, y ambos equipos harán su debut este viernes 3 de octubre.

El equipo femenino de Colo-Colo, que clasificó tras salir campeón de la edición 2024, estarán en el Grupo C con Sao Paulo de Brasil, San Lorenzo de Argentina y Olimpia de Paraguay.

Por otro lado, el equipo femenino de la Universidad de Chile está integrado en el equipo D junto a Deportivo Cali de Colombia, Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay.

En el equipo A participarán Corinthians de Brasil, Always Ready de Bolivia, Independiente del Valle de Ecuador y Santa Fe de Colombia. Al mismo tiempo que, el equipo B estará conformado por Boca Juniors de Argentina, Alianza Lima de Perú, Adiffem de Venezuela y Ferroviária de Brasil.

¿Cuándo y contra quienes juegan Colo Colo y Universidad de Chile en la nueva edición de la Copa Libertadores femenina 2025?

Colo Colo abrirá los juegos el segundo día de la competencia a las 16:00 horas (hora de Chile) en el encuentro frente a Olimpia, en el estadio Florencio Sola de Banfield. Mientras que, Universidad de Chile se encargará de cerrar la jornada a las 20:00 horas frente al equipo Nacional de Uruguay en el estadio Francisco Urbano de Morón.

¿Dónde se podrán ver los partidos de la Copa Libertadores femenina 2025?

En Chile, los partidos serán transmitidos de forma gratuita a través de la aplicación de streaming de Pluto Tv, disponible para Android e IOS, además de su página web, plataforma que emitirá dos partidos por día. Por otro lado, los partidos que no se emitan por ahí, serán televisados por el canal de Youtube de Conmebol Libertadores.