Tomás Barrios abrirá la serie contra Serbia por la Copa Davis: Revisa los partidos

El sorteo determinó que el chillanejo jugará el primer partido contra Dušan Lajović en la serie Chile vs Serbia por la primera ronda de los Qualifiers del certamen.

Este jueves, en el Court Central del Estadio Nacional, se realizó el sorteo que define el orden de los encuentros para la serie entre Chile y Serbia por la Copa Davis.

El sorteo determinó que el tenista nacional, Tomás Barrios (112°), enfrentará a Dušan Lajović (123°) por el primer punto de la serie. Lajović es la mejor carta de los europeos para esta llave ante la ausencia de Novak Djokovic (3°), Miomir Kecmanović (69°), Hamad Medjedović (80°) y Laslo Djere (94°), las cuatro mejores raquetas serbias.

Nicolás Massú designó a Barrios como su segunda carta para el singles por detrás de Alejandro Tabilo (73°), quién disputará el segundo punto de la llave frente al debutante de 18 años Ognen Milic (462°).

El capitán de Chile, Nicolás Massú aseguró que tanto Barrios como Tabilo se encuentran en buena forma: “La semana pasada jugaron en Concepción, los veo muy bien, con mucha confianza, creo que están preparados”.

La elección de Barrios para el singles sorprendió, puesto que Cristian Garín, cuenta con un mejor ranking al estar ubicado en el puesto 92 de la ATP, pero recientemente sufrió la pérdida de su padre.

La serie continuará el sábado con el dobles, que lo jugarán Alejandro Tabilo (310° en dobles) y Nicolás Jarry (sin posición en dobles), contra los serbios Ivan Sabanov y Matej Sabanov, situados en los puestos 220 y 221 del ranking de doblistas.

La decisión de Massú para la pareja de dobles también fue una sorpresa, considerando Matías Soto, es el tenista nacional con mejor ranking de la modalidad de dobles al ubicarse en el puesto 146.

De no definirse la serie con los dos singles del viernes y el dobles del sábado, se jugarán hasta dos singles más, los cuales ya está definido que repetirán sus roles tanto Barrios como Tabilo.

¿Contra quién jugaría Chile si avanza de fase?

De avanzar a la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, será España el próximo rival del combinado nacional, un conjunto que no jugará esta fase por ser subcampeona de la edición 2025 del torneo.

De derrotar a Serbia, Chile tiene asegurada la localía para recibir al conjunto español, que cuenta con el tenista número 1 del mundo y flamante campeón del Australian Open, Carlos Alcaraz.