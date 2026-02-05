¿Cómo llega Serbia, rival de Chile para la serie de Copa Davis?

La serie se disputará en el Court Central del Estadio Nacional este viernes 6 y sábado 7 de febrero por la primera ronda de los Qualifiers de la "ensaladera de plata".

Este viernes, a eso de las 18:00 horas, Chile disputará ante Serbia la primera jornada de la serie de la Copa Davis por la primera ronda de los Qualifiers del torneo. Por sorteo, Chile se adjudicó la localía para esta llave, la cual se disputará en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

El capitán del conjunto nacional, Nicolás Massú, citó a todo el contingente nacional, entre los que resaltan Cristián Garín, Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry, pero Serbia, acudirá a este encuentro sin ninguno de sus principales cuatro tenistas y ningún top 100.

Las principales raquetas serbias como Novak Djokovic (3°), Miomir Kecmanović (69°), Hamad Medjedović (80°) y Laslo Djere (94°), se restaron de la nómina, dejando a Dušan Lajović (123°) como la mejor carta de los europeos.

La nomina, elegida por Viktor Troick, capitán de Serbia, la completan Ognjen Milic (466°) y Branko Djuric (499°) para el singles. Mientras que para el dobles fueron nominados los gemelos Ivan Sabanov, e Matej Sabanov, ubicados en el puesto 220 y 221 del ranking de doblistas.

En el marco del Australian Open, se le consultó a Novak Djokovic por su opinión tras ser sorteado el duelo de su país contra Chile, ante lo que respondió: “Chile será muy difícil, extremadamente difícil. Incluso con nuestro mejor equipo, tendríamos problemas”.

¿Contra quién jugaría Chile si avanza de fase?

Las bajas de los principales tenistas serbios abren la posibilidad para Chile de avanzar a la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, instancia en la que espera España, que no jugará esta fase por ser subcampeona de la edición 2025 del torneo.

De derrotar a Serbia, Chile tiene asegurada la localía para recibir al conjunto español, que cuenta con el tenista número 1 del mundo y reciente campeón del Australian Open, Carlos Alcaraz. Aparte del murciano, los españoles cuentan con tenistas como Alejandro Davidovich Fokina (15°) y Jaume Munar (37°) dentro del top 50 del ranking ATP.

La llave contra Serbia iniciará a las 18:00 de este viernes con su primera jornada con dos partidos de singles y un dobles. De no haberse resuelto la serie, esta se definirá el sábado en horario por confirmar.