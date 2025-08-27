Conmebol define fechas para los cuartos de final de la Copa Libertadores: Revisa los detalles

Los partidos se jugarán entre el 16 y el 25 de septiembre.

La Conmebol anunció este miércoles el fixture para los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Los ocho mejores equipos del continente se enfrentarán en partidos ida y vuelta entre el martes 16 y el jueves 25 de septiembre.

Quedan en carrera cuatro conjuntos argentinos, tres brasileños y uno ecuatoriano.

Se trata de Vélez Sarfield, Racing, River Plate y Estudiantes de la Plata (ARG), Palmeiras, São Paulo y Flamengo (BRA) y Liga de Quito (ECU).

Partidos de ida

Vélez Sarsfield vs Racing: 16 de septiembre en el estadio José Amalfitani

16 de septiembre en el estadio José Amalfitani River Plate vs Palmeiras : 17 de septiembre en el estadio Monumental

: 17 de septiembre en el estadio Monumental Liga de Quito vs São Paulo: 18 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado

18 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado Flamengo vs Estudiantes de la Plata: 18 de septiembre en el Maracaná

Partidos de vuelta