Conmebol define fechas para los cuartos de final de la Copa Libertadores: Revisa los detalles
Por CNN Chile
27.08.2025 / 14:55
Los partidos se jugarán entre el 16 y el 25 de septiembre.
La Conmebol anunció este miércoles el fixture para los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
Los ocho mejores equipos del continente se enfrentarán en partidos ida y vuelta entre el martes 16 y el jueves 25 de septiembre.
Quedan en carrera cuatro conjuntos argentinos, tres brasileños y uno ecuatoriano.
Se trata de Vélez Sarfield, Racing, River Plate y Estudiantes de la Plata (ARG), Palmeiras, São Paulo y Flamengo (BRA) y Liga de Quito (ECU).
Lee también: Estadio Monumental de Lima albergará la final de la Copa Libertadores 2025
Partidos de ida
- Vélez Sarsfield vs Racing: 16 de septiembre en el estadio José Amalfitani
- River Plate vs Palmeiras: 17 de septiembre en el estadio Monumental
- Liga de Quito vs São Paulo: 18 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado
- Flamengo vs Estudiantes de la Plata: 18 de septiembre en el Maracaná
Partidos de vuelta
- Racing vs Vélez Sarsfield: 23 de septiembre en El Cilindro
- Palmeiras vs River Plate: 24 de septiembre en el Allianz Parque
- São Paulo vs Liga de Quito: 25 de septiembre en el estadio Morumbi
- Estudiantes de la Plata vs Flamengo: 25 de septiembre en el estadio UNO