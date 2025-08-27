Deportes copa libertadores

Conmebol define fechas para los cuartos de final de la Copa Libertadores: Revisa los detalles

Por CNN Chile

27.08.2025 / 14:55

{alt}

Los partidos se jugarán entre el 16 y el 25 de septiembre.

La Conmebol anunció este miércoles el fixture para los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Los ocho mejores equipos del continente se enfrentarán en partidos ida y vuelta entre el martes 16 y el jueves 25 de septiembre.

Quedan en carrera cuatro conjuntos argentinos, tres brasileños y uno ecuatoriano.

Se trata de Vélez Sarfield, Racing, River Plate y Estudiantes de la Plata (ARG), Palmeiras, São Paulo y Flamengo (BRA) y Liga de Quito (ECU).

Lee también: Estadio Monumental de Lima albergará la final de la Copa Libertadores 2025

Partidos de ida

  • Vélez Sarsfield vs Racing: 16 de septiembre en el estadio José Amalfitani
  • River Plate vs Palmeiras: 17 de septiembre en el estadio Monumental
  • Liga de Quito vs São Paulo: 18 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado
  • Flamengo vs Estudiantes de la Plata: 18 de septiembre en el Maracaná

Partidos de vuelta

  • Racing vs Vélez Sarsfield: 23 de septiembre en El Cilindro
  • Palmeiras vs River Plate: 24 de septiembre en el Allianz Parque
  • São Paulo vs Liga de Quito: 25 de septiembre en el estadio Morumbi
  • Estudiantes de la Plata vs Flamengo: 25 de septiembre en el estadio UNO

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País PDI abre ofertas de trabajo para civiles: Algunos sueldos bordean los $2 millones
"No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona": Jara se distancia de presidente del PC tras críticas a Marcel
Reformalizan a Hermosilla y Villalobos en causa agrupada por Caso Facto: Fiscalía imputa la emisión de boletas falsas
Sernac emite alerta de seguridad por posibles fallas en varios modelos de vehículos Opel
Especialista aclara: ¿Qué factores influyen en la fertilidad?
Contraloría apunta contra el Sernac: Cuestionan a organismo por gestión a clientes afectados por mega apagón de febrero