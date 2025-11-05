Con el cóndor como protagonista: Adidas presenta nueva equipación de la Selección Chilena para 2026

La nueva equipación estará disponible desde este jueves 6 de noviembre.

En el marco del lanzamiento global de camisetas locales de selecciones Adidas para 2026, la firma presentó la nueva equipación de la Selección Chilena.

El diseño tiene una propuesta que “celebra la identidad nacional con el cóndor como protagonista, ave emblemática que forma parte del Escudo Nacional desde 1834 y reconocida como Monumento Natural desde 2006″.

Además, “mantiene el color que nos representa a todos —el rojo—, que esta vez viene acompañado de un patrón en forma de ‘V’, inspirado en las alas de quien domina los cielos, ícono de grandeza, historia y orgullo de nuestro país”.

El general manager de Adidas Chile, Jerome Leveque, señaló que la camiseta de La Roja “es un verdadero emblema nacional. Sabemos lo que representa para los chilenos y queremos que todos la sientan propia. Este diseño refleja lo que caracteriza al país: resiliencia, unión y orgullo. El símbolo que inspira esta nueva piel —el cóndor— es la representación perfecta de la fuerza y el vuelo que impulsan a Chile a seguir adelante y a reconectar con la pasión y la historia que lo une”.

La camiseta de la Selección Chilena para 2026

La nueva camiseta y el resto de los conjuntos nacionales estará disponible a partir del jueves 6 de noviembre.

Estará disponible aquí.

Los valores de las camisetas parten en los $69.990 para adulto y $49.990 para niños.