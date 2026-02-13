Comité Olímpico Internacional en el foco de las críticas por vender una camiseta de los Juegos Olímpicos de la era nazi

El COI defendió su decisión de producir y vender la prensa, afirmando un portavoz que la Colección del Patrimonio Olímpico “celebra 130 años de arte y diseño olímpico” e incluye todos los juegos anteriores.

(CNN) – El Comité Olímpico Internacional (COI) ha sido criticado por vender merchandising de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, que Adolf Hitler utilizó para mostrar su ideología nazi.

El sitio web de los Juegos Olímpicos —actualmente bajo los focos por los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina— presenta una camiseta para hombre que conmemora los controvertidos juegos nazis. La prenda, que aparece como “agotada”, forma parte de la “Colección del Patrimonio” del COI.

La camiseta presenta el póster original de los Juegos de 1936, diseñado por Franz Würbel. Representa una figura masculina atlética con una corona de laurel y con los anillos olímpicos al fondo. La Puerta de Brandeburgo se encuentra debajo, con la leyenda: “Alemania, Berlín, Juegos Olímpicos de 1936”.

La página de inicio de la Colección del Patrimonio en el sitio web de los Juegos Olímpicos afirma: “Cada edición de los Juegos refleja un momento y un lugar únicos en la historia, cuando el mundo se unió para celebrar a la humanidad”.

Hitler utilizó los juegos, celebrados tres años y medio después de la llegada de los nazis al poder, como un espectáculo de propaganda nazi. Se propuso mostrar lo que él creía era una superioridad racial de los llamados atletas arios y denigró abiertamente a los participantes negros estadounidenses, calificándolos de “no humanos”.

Sin embargo, el atleta negro Jesse Owens se erigió como la estrella de los juegos, subiendo al podio para recoger cuatro medallas de oro, rodeado de personas que hacían el saludo nazi.

Christine Schmidt, codirectora de la Biblioteca del Holocausto de Viena en Londres, el archivo de materiales sobre el Holocausto más antiguo del mundo, declaró a CNN: “Los nazis utilizaron los Juegos Olímpicos de 1936 para exhibir su régimen opresivo al mundo, con el objetivo de suavizar las relaciones internacionales y, al mismo tiempo, impedir la competencia de casi todos los atletas judíos alemanes, arrestar a los 800 romaníes que vivían en Berlín y ocultar a los visitantes internacionales señales de virulenta violencia y propaganda antisemita”.

“La propaganda fascista y antisemita de los nazis se infiltró en la promoción de los juegos, y muchos atletas judíos internacionales decidieron no competir. El COI debería considerar si cualquier apreciación estética de estos juegos puede separarse fácilmente del horror que les siguió”, agregó.

La decisión de vender la camiseta también fue criticada por Scott Saunders, director ejecutivo de la Marcha Internacional de los Vivos, un programa educativo anual que este año reunirá a unas 8.000 personas en el antiguo campo de concentración de Auschwitz para conmemorar el Holocausto.

Saunders dijo a CNN: “Mientras el mundo reflexiona sobre esta última controversia, es imposible no recordar que nos acercamos a los 90 años de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, un evento que el régimen nazi utilizó para legitimarse a nivel mundial mientras la persecución de los judíos ya estaba en pleno apogeo”.

“El deporte tiene el poder de unir, inspirar y elevar lo mejor de la humanidad. Pero la historia nos recuerda que también puede ser manipulado para purificar el odio y normalizar la exclusión. La lección de Berlín es urgente. Cuando el antisemitismo resurge en la vida pública, ya sea en estadios, calles o en línea, el silencio no es neutralidad. Es complicidad”, agregó.

El COI defendió su decisión de producir y vender la camiseta. En un comunicado enviado a CNN, un portavoz afirmó que la Colección del Patrimonio Olímpico “celebra 130 años de arte y diseño olímpico” e incluye todos los juegos anteriores.

El portavoz añadió: “Si bien reconocemos los problemas históricos de la ‘propaganda nazi’ relacionados con los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, también debemos recordar que los Juegos de Berlín vieron a 4.483 atletas de 49 países competir en 149 pruebas con medallas. Muchos de ellos sorprendieron al mundo con sus logros deportivos, incluido Jesse Owens”.

“El contexto histórico de estos Juegos se explica con más detalle en el Museo Olímpico de Lausana. Para la edición de 1936, el número de camisetas producidas y vendidas por el COI es limitado, por lo que actualmente están agotadas”, agregó.