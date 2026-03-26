Comité Olímpico Internacional anuncia que solo las mujeres biológicas podrán participar en disciplinas femeninas

El organismo informó que la nueva política comenzará a regir desde los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que no tendrá carácter retroactivo.

El Comité Olímpico Internacional (COI) informó una actualización respecto a la participación de atletas en Juegos Olímpicos.

A través de un comunicado, el organismo anunció que “la elegibilidad para cualquier evento de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o cualquier otro evento del COI, incluidos los deportes individuales y de equipo, ahora está limitada a mujeres biológicas, lo cual se termina sobre la base de una prueba única del gen SRY”.

En concreto, ya no se permitirá la participación de mujeres transgénero en competencias femeninas de JJ. OO. u otros eventos del COI.

De acuerdo al COI, la medida se fundamenta en pruebas, tiene el respaldo de expertos y “protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina”.

“Basándose en evidencia científica, el COI considera que la presencia del gen SRY es permanente y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado el desarrollo sexual masculino. Además, el COI considera que la detección del gen SRY mediante muestras de saliva, hisopado bucal o sangre es un método poco invasivo en comparación con otros posibles métodos”, señaló el Comité.

En tanto, las atletas que den negativo en la prueba del gen SRY cumplirán “de forma permanente” con los criterios de elegibilidad bajo la medida y podrán competir en la categoría femenina.

“Salvo que haya motivos para creer que un resultado negativo sea erróneo, esta prueba se realizará una sola vez en la vida”, indica el documento.

Asimismo, “con la rara excepción de los atletas con diagnóstico de Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (SICA) u otras diferencias/trastornos raros en el desarrollo sexual (DSD) que no se benefician de los efectos anabólicos y/o de mejora del rendimiento de la testosterona, ningún atleta con un resultado positivo en la prueba SRY es elegible para competir en la categoría femenina en un evento del COI”.

La nueva política se aplicará desde los JJ. OO. de Los Ángeles 2028 y no tendrá carácter retroactivo ni se aplicará a ningún programa deportivo de base o recreativo.