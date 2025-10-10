Deportes mundial sub 20

Comienzan los cuartos de final en el Mundial Sub 20: ¿Qué partidos hay este sábado 12 de octubre y dónde verlos en vivo?

10.10.2025 / 08:55

Serán dos los encuentros programados para la jornada, los que se jugarán en dos regiones del país.

El Mundial Sub 20 ya está en su recta final. La cita planetaria que reúne a los mejores elencos juveniles celebrará este sábado su primera jornada de cuartos de final.

Serán dos los encuentros programados para esta jornada, los que se jugarán en dos regiones del país, Metropolitana y el Maule, prometiendo emociones fuertes.

¿Qué partidos hay este sábado 11 de octubre?

  • 17:00 horas – España vs. Colombia (Estadio Fiscal de Talca, Región del Ñuble)
  • 20:00 horas – México vs. Argentina (Estadio Nacional, Región Metropolitana)

¿Dónde ver en VIVO los partidos de este sábado 11 de octubre?

  • Todos los encuentros serán transmitidos por Dsports DGO.

