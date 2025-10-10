Comienzan los cuartos de final en el Mundial Sub 20: ¿Qué partidos hay este sábado 12 de octubre y dónde verlos en vivo?

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
Serán dos los encuentros programados para la jornada, los que se jugarán en dos regiones del país.
El Mundial Sub 20 ya está en su recta final. La cita planetaria que reúne a los mejores elencos juveniles celebrará este sábado su primera jornada de cuartos de final.
Serán dos los encuentros programados para esta jornada, los que se jugarán en dos regiones del país, Metropolitana y el Maule, prometiendo emociones fuertes.
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.