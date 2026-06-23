Colombia vs. República Democrática del Congo por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Colombia y República Democrática del Congo se enfrentan este martes por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.
El elenco colombiano llega a este compromiso tras vencer a Uzbekistán en su debut, resultado que lo dejó bien posicionado en la zona.
República Democrática del Congo, por su parte, viene de sorprender al igualar frente a Portugal, en un grupo que también integran los lusos y Uzbekistán.
¿Cuándo y a qué hora juegan Colombia vs. República Democrática del Congo?
El partido entre Colombia y República Democrática del Congo se disputará este martes 23 de junio, a partir de las 22:00 horas de Chile.
El encuentro se jugará en el Estadio Akron, denominado Estadio Guadalajara durante la Copa del Mundo, ubicado en Guadalajara, México.
¿Dónde ver el partido en Chile?
En Chile, el duelo podrá verse por DSports en televisión de pago.
Además, estará disponible vía streaming a través de DGO, Prime Video, Paramount+ y DAZN.
El partido no está considerado dentro de la programación de TV abierta de Chilevisión para esta jornada.
Las coordenadas del partido
- Partido: Colombia vs. República Democrática del Congo.
- Fecha: martes 23 de junio.
- Hora: 22:00 horas de Chile.
- Grupo: K.
- Estadio: Estadio Akron / Estadio Guadalajara.
- TV de pago: DSports.
- Streaming: DGO, Prime Video, Paramount+ y DAZN.
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