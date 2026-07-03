Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026: Hora y dónde ver

Colombia y Ghana se enfrentarán este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el último partido de la ronda de los 32 mejores.

El duelo será de eliminación directa y definirá al rival de Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo.

A qué hora juega Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

El partido entre Colombia y Ghana está programado para este viernes 3 de julio, a las 21:30 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium, en Kansas City, Estados Unidos.

El ganador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Suiza, que viene de eliminar a Argelia.

Dónde ver Colombia vs. Ghana en vivo

El duelo entre Colombia y Ghana será transmitido por Chilevisión, que iniciará su cobertura desde las 20:00 horas.

El partido también podrá seguirse gratis a través de la señal online de Chilevisión y la app MiCHV.

Cómo llegan Colombia y Ghana al partido

Colombia llega al cruce tras ganar el Grupo K, donde venció a Uzbekistán y República Democrática del Congo, además de empatar ante Portugal.

Ghana, en tanto, clasificó como uno de los mejores terceros después de compartir grupo con Inglaterra, Croacia y Panamá.

El encuentro cerrará la jornada de este viernes y dejará definidos todos los clasificados a octavos de final del Mundial 2026.

Qué pasa si hay empate

Al tratarse de un partido de eliminación directa, si el marcador termina igualado en los 90 minutos habrá tiempo extra.

Si la igualdad se mantiene, el clasificado a octavos de final se definirá mediante lanzamientos penales.