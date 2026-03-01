Colo Colo vs U de Chile: ¿A qué hora y dónde ver el Superclásico?

Este domingo 1 de marzo se disputa el partido más esperado del fútbol chileno en el Estadio Monumental. Revisa el horario y las señales que transmitirán el encuentro.

Llegó el día. Este domingo 1 de marzo se jugará una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, en el Estadio Monumental.

El encuentro está programado para las 18:00 horas y marcará el duelo número 199 entre ambos equipos, en un partido que concentra la atención del Campeonato Nacional.

En la previa, el técnico de los azules, Francisco Meneghini, subrayó la relevancia del compromiso: “Es un partido muy importante y salimos a ganarlo sabiendo la importancia que tiene y la necesidad que tenemos nosotros”.

Universidad de Chile llega a este compromiso en medio de cuestionamientos, ya que aún no consigue triunfos en el torneo. Colo Colo, en cambio, arriba al clásico tras sumar tres victorias consecutivas.

¿Dónde ver el Superclásico?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile será transmitido por:

HBO Max TNT Sports Premium



La previa comenzará a las 16:00 horas por ambas señales, mientras que el partido arrancará a las 18:00 horas en Macul.