Colo Colo vs Ñublense: ¿A qué hora y dónde ver el partido por el campeonato nacional?

El “Cacique” visita a Ñublense por la fecha 26 del Campeonato Nacional este 1 de noviembre.

Colo Colo enfrentará este sábado 1 de noviembre a Ñublense por la fecha 26 del Campeonato Nacional. El encuentro se disputará a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, en un duelo clave para las aspiraciones de los albos en la recta final del torneo.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz viene de un agónico empate ante Deportes Limache en el Estadio Nacional, resultado que les impidió escalar en la tabla de posiciones. Con este marcador, el “Cacique” se mantiene en la octava posición con 35 puntos, a seis unidades de Cobresal y a nueve de O’Higgins, por lo que sumar dé a tres se vuelve fundamental si quiere acercarse a los puestos de clasificación internacional.

Tabla de posiciones y transmisión

La tabla de posiciones continúa siendo liderada por Coquimbo Unido, que se consolida en la cima con 62 puntos. Más atrás le siguen Universidad Católica con 44, mientras que en la zona baja, Deportes Iquique se mantiene último con 15 unidades y arriesga un inminente descenso.

El encuentro entre albos y “diablos rojos” promete ser disputado, considerando que Ñublense busca salir de la parte media de la tabla y mejorar su rendimiento como local.

El partido será transmitido por televisión a través de TNT Sports Premium y, de manera online, mediante HBO Max, en la señal de TNT Sports Streaming. Los usuarios podrán acceder al contenido mediante suscripción o de forma gratuita, en caso de contar con los canales Premium de TNT Sports contratados en su plan de televisión.