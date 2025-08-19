Colo Colo y Palestino se enfrentan en un horario poco habitual tras la salida de Almirón: ¿Quién dirige?

El partido en La Cisterna se jugará el viernes 22 de agosto a las 15:00 horas. Mientras los Albos definen al reemplazante de Jorge Almirón, todo apunta a que Héctor Tapia tomará el mando interino.

Colo Colo atraviesa días de turbulencia luego de la dura derrota por 4-1 ante Universidad Católica, resultado que precipitó la salida del técnico Jorge Almirón. En este contexto, los Albos deberán enfocarse rápidamente en su próximo desafío por la Liga de Primera, donde se medirán ante Palestino.

¿Cuándo juegan Palestino y Colo Colo?

El partido ya tiene programación confirmada por la ANFP y presenta una particularidad: se disputará el viernes 22 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, un horario inusual para un club de la envergadura de Colo Colo, pero habitual en el recinto del Tino-Tino.

En Macul, la gran incógnita es quién dirigirá al equipo tras la inminente salida de Almirón. Todo indica que Héctor Tapia, campeón con los Albos en 2014, asumirá como interino mientras la dirigencia de Blanco y Negro define si mantiene la fórmula hasta fin de año o busca un reemplazante definitivo.

Con pocas chances de alcanzar el título, Colo Colo se juega en esta segunda parte del torneo la opción de clasificar a una copa internacional en 2026, por lo que el duelo frente a Palestino será clave para encauzar el rumbo en medio de la crisis deportiva e institucional.