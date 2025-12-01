El milagro que necesita Colo Colo para ir a la Sudamericana: No depende de sí mismo

El Cacique quedó fuera de la zona de clasificación tras su derrota con Cobresal y ahora depende de otros resultados.

Colo Colo vive un cierre de temporada lleno de presión. Tras la derrota con Cobresal, el equipo quedó fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y ahora depende de un escenario estrecho para obtener el último cupo internacional.

El Cacique quedó estancado en 44 puntos y observa con atención lo que ocurra en el tramo final del torneo. Audax Italiano, rival directo y próximo contrincante, puede complicar aún más su panorama si saca puntos ante Ñublense en el cierre de la penúltima fecha.

Para sostener su opción, Colo Colo necesita que Audax no sume de a tres en ese duelo. Si los itálicos ganan, llegarán a 49 puntos y asegurarán su cupo sin depender de la última jornada. Un empate los dejaría con 47, mientras que una derrota los mantendría en 46.

En la fecha final, el equipo de Fernando Ortiz está obligado a ganar a Audax Italiano en el Estadio Monumental. De lograrlo, alcanzaría 47 puntos, cifra suficiente para quedarse con el último cupo si se impone por diferencia de gol, donde actualmente presenta +11 frente al +6 de los itálicos.

Pero ese triunfo no basta. El Cacique también debe esperar que Cobresal pierda con Ñublense en un partido donde los mineros solo necesitan un punto para asegurar su clasificación. Si los dirigidos por Gustavo Huerta caen, Colo Colo, ganando su partido, igualará su puntaje y lo superará por diferencia de gol (+11 frente a +5).

El panorama deja a los albos aferrados a un verdadero milagro: ganar sí o sí y confiar en que Cobresal tropiece en su visita a Ñublense.

Colo Colo cerrará la temporada este domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas frente a Audax Italiano en el Estadio Monumental, duelo donde se jugará su última carta internacional

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera