(Agencia UNO) – Colo Colo se quedó este viernes con la victoria en el Superclásico por 2-1 sobre Universidad de Chile, en cruce que marcó el estreno de ambos equipos en el hexagonal de verano que se disputa en La Plata, Argentina.

Tras un inicio enredado, propio de equipos que aún afinan detalles en la pretemporada, el Cacique presentó con el correr de los minutos mayores argumentos futbolísticos y terminó marcando diferencias con goles al filo del descanso y al regreso de los vestuarios para afrontar el complemento.

La primera gran chance de romper el cero fue del cuadro azul, a los 41 minutos. Cabezazo del refuerzo Ronnie Fernández en el área que obligó al golero albo Brayan Cortés a una gran atajada.

Poco después, a los 45’, el árbitro del encuentro cobró un discutible penal a favor del equipo que dirige Gustavo Quinteros por infracción del meta Hernán Galíndez sobre Juan Martín Lucero.

A los 45+5 minutos se paró desde los 12 pasos Gabriel Costa y el ariete uruguayo-peruano no falló con un potente remate que superó la resistencia del guardameta del elenco colegial.

A la vuelta del descanso aumentó las cifras el vigente subcampeón del fútbol chileno. Tras un lanzamiento de esquina servido por Costa, Maximiliano Falcón ganó a los 47’ en las alturas y de cabeza marcó el segundo.

Tras la diana del uruguayo, el elenco popular se soltó aún más en el campo y comenzó a inquietar con mayor frecuencia a la U. Joan Cruz tuvo el tercero a los 72 minutos con un remate que pegó en el travesaño de un vencido Cristobal Campos.

Cuando los albos se veían mejor, el conjunto dirigido por el colombiano Santiago Escobar alcanzó el descuento a los 84’. Tras un córner a favor de Colo Colo, el cuadro azul metió una tremenda contra y Darío Osorio definió con tranquilidad frente a Brayan Cortés.

Los universitarios se envalentonaron luego del tanto y se fueron con todo en búsqueda del empate, que casi llega luego de un error en la salida de Cortés (90+2’) y un centro de Franco Lobos que casi conecta Cristóbal Muñoz (90+3’).

No obstante, Colo Colo también tuvo el tercero. Alexander Oroz recibió con ventaja de Pablo Solari y el ex Deportes Iquique no estuvo fino en el control y perdió en el mano a mano con el arquero colegial.

El próximo desafío de Colo Colo en el hexagonal será el lunes 17 de enero ante Boca Juniors, mientras que Universidad de Chile chocará el 21 del presente ante los xeneizes. Estos duelos por el Grupo A.