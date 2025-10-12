Colo Colo femenino imparable: Clasifica a la semifinal de la Copa Libertadores y se acerca a un récord mundial

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
El cuadro albo se impuso por la cuenta mínima a Libertad de Paraguay y alcanzan los 36 triunfos consecutivos.
Colo Colo femenino avanzó a la semifinal de la Copa Libertadores tras vencer a Libertad de Paraguay por 1-0.
El cuadro dirigido por Tatiele Silveira impuso su jerarquía, dominando gran parte del partido.
Sin embargo, el gol del triunfo llegaría recién en el minuto 60 del encuentro, gracias a la anotación de cabeza de Mary Valencia.
Con esta victoria, las alba llegaron a los 36 triunfos consecutivos, mantieniéndose invictas en la temporada y colocándose a cinco victorias del récord mundial que ostenta el Olympique de Lyon.
Colo Colo espera al ganador del encuentro entre Deportivo Cali de Colombia y Sao Paulo de Brasil, partido programado para las 20 hora de este domingo.
Revisa el gol del triunfo
🤩🎯 La definición de Mary Valencia y el pasaje de @ColoColoFem a Semifinales.
CONMEBOL #LibertadoresFEM | #LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/y1rpzNChzE
— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 12, 2025
