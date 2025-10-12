Colo Colo femenino imparable: Clasifica a la semifinal de la Copa Libertadores y se acerca a un récord mundial

El cuadro albo se impuso por la cuenta mínima a Libertad de Paraguay y alcanzan los 36 triunfos consecutivos.

Colo Colo femenino avanzó a la semifinal de la Copa Libertadores tras vencer a Libertad de Paraguay por 1-0.

El cuadro dirigido por Tatiele Silveira impuso su jerarquía, dominando gran parte del partido.

Sin embargo, el gol del triunfo llegaría recién en el minuto 60 del encuentro, gracias a la anotación de cabeza de Mary Valencia.

Con esta victoria, las alba llegaron a los 36 triunfos consecutivos, mantieniéndose invictas en la temporada y colocándose a cinco victorias del récord mundial que ostenta el Olympique de Lyon.

Colo Colo espera al ganador del encuentro entre Deportivo Cali de Colombia y Sao Paulo de Brasil, partido programado para las 20 hora de este domingo.

Revisa el gol del triunfo