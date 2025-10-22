Deportes cobreloa

Cobreloa informó que Rivaldo Hernández vuelve a los entrenamientos tras cambio de cautelar en caso de violación

Por CNN Chile

22.10.2025 / 19:59

El club loíno dio a conocer que el joven futbolista, uno de los acusados en el caso de "violación en manada", volverá a los entrenamientos tras pasar de arresto domiciliario total a solo nocturno.

Este miércoles Cobreloa informó que Rivaldo Hernández volverá a los entrenamientos del club, luego que se modificara la medida cautelar que pesa en su contra en la investigación por violación. Esto, dentro del caso de “violación en manada” que remeció el camarín de los cadetes loínos.

El cambio de cautelar de arresto domiciliario total a nocturno le permite al futbolista sumarse a las prácticas del equipo calameño.

“En virtud de lo anterior, y considerando que el futbolista mantiene contrato vigente con la institución, como club hemos dispuesto su reincorporación a los entrenamientos del plantel profesional, cumpliendo con las obligaciones laborales y reglamentarias que establece la ley”, señalan desde Cobreloa mediante un comunicado.

En el mismo documento indican que pese a la gravedad de los hechos imputados, “como entidad empleadora deportiva profesional, Cobreloa está obligado a proporcionar las condiciones necesarias para que el jugador ejerza sus funciones, incluyendo su participación en los entrenamientos”.

“Cobreloa reafirma su compromiso con el respeto a la normativa vigente, la presunción de inocencia y el desarrollo responsable de sus funciones deportivas, manteniendo el foco en lo estrictamente futbolístico”, agrega el comunicado.

