¿Qué necesitan los clubes chilenos para clasificar al próximo Mundial de Clubes de la FIFA?

El torneo, que se disputa por primera vez con 32 equipos en 2025, considera seis cupos para Sudamérica. Ningún equipo chileno logró clasificar. ¿Por qué? ¿Y qué se requiere para llegar a la próxima edición?

Este 2025 se juega por primera vez el Mundial de Clubes de la FIFA con 32 equipos, en un formato similar al de selecciones.

La CONMEBOL tiene seis cupos para esta edición. Pero ningún club chileno forma parte del selecto grupo. ¿Qué necesitan entonces los equipos nacionales para decir presente en la próxima edición?

El camino no es fácil, pero está claramente establecido: los clubes de Chile deben alcanzar la gloria continental o sostener un rendimiento sobresaliente en los torneos internacionales.

Ganar la Copa Libertadores: el camino directo

La forma más clara de clasificar es ganar la Copa Libertadores. Para el Mundial de Clubes 2025, clasificaron automáticamente los campeones entre 2021 y 2024: Palmeiras, Flamengo, Fluminense y un cuarto club por ranking acumulado.

Un equipo chileno que levante la Libertadores en el próximo ciclo (2025–2029, si se repite el formato) asegurará su lugar en la siguiente edición del torneo.

Los cupos restantes se asignan mediante un ranking de desempeño internacional, considerando los resultados en Libertadores y Sudamericana. La FIFA evalúa factores como:

Avance en fases (cuartos, semis, final)

Partidos ganados

Consistencia en participaciones internacionales

Equipos como Boca Juniors o Palmeiras lograron clasificar incluso sin ser campeones durante el ciclo, gracias a su regularidad en las fases finales.

En cambio, los clubes chilenos no han logrado llegar a cuartos de final de Libertadores desde 2012 (cuando lo hizo Universidad de Chile), lo que los deja fuera de competencia por ranking.

Ganar la Sudamericana no es suficiente

Aunque levantar la Copa Sudamericana aporta puntos al ranking, no garantiza clasificación directa. Por ejemplo, LDU de Quito ganó la Sudamericana 2023, pero no clasificó, al no sumar suficiente rendimiento global.

Un diagnóstico claro para Chile

En los últimos cuatro años, ningún club chileno ha superado octavos de final en Libertadores ni ha sostenido una presencia constante en torneos internacionales. Esto explica la ausencia total de representantes nacionales en el Mundial de Clubes 2025.

¿Qué deben hacer?

Clasificar regularmente a la Copa Libertadores

Alcanzar instancias finales (mínimo cuartos de final) de forma sostenida

Ganar la Copa Libertadores en alguno de los próximos ciclos

Solo con resultados deportivos concretos en torneos de la CONMEBOL podrá un club chileno aspirar a estar en la élite mundial… hasta ahora, la deuda es evidente.