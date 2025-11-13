Claudio Palma admite que parches piratas de PES impulsaron su carrera: “Me ayudó más que la cresta”

El histórico relator chileno recordó su irrupción en los parches de Pro Evolution Soccer en PlayStation 2 y reconoció que las copias piratas del juego multiplicaron su popularidad entre los hinchas más jóvenes.

El relator chileno Claudio Palma reconoció el impacto que tuvieron los parches piratas de Pro Evolution Soccer (PES) en el despegue de su carrera y en su llegada a las nuevas generaciones de hinchas.

En conversación con el programa La Junta, el histórico narrador explicó que su voz comenzó a circular en versiones modificadas del popular videojuego de fútbol en PlayStation 2, lo que lo acercó a un público masivo que muchas veces no lo veía en pantalla, pero sí lo escuchaba en la consola.

“Ese pirateo me ayudó mucho”

Palma recordó que por años trabajó en medios sin lograr un gran salto de popularidad. Según su propio testimonio, ese escenario cambió a comienzos de los 2000, cuando aparecieron los ya clásicos parches de audio del PES con su relato y sus apodos.

“Yo partí en el 87. Estuve años sin pegarle el palo al gato. Yo diría que a mí lo que me ayuda mucho fue los parches del PES, que tiene que haber sido el año 2003, por ahí. Llegaba a Puerto Montt y estaba lleno de niños. ‘¿Y Palma vino?’, y yo no salía en pantalla”, relató.

El comunicador admitió que esos discos vendidos en ferias marcaron un antes y un después en su nombre: “Yo creo que me ayudó mucho ese pirateo que se vendía en la feria, a luca. Me ayudó más que la cresta”.

El relator también contó una anécdota con un médico que lo atendió por una lesión en sus cuerdas vocales. “Me desgarré una cuerda y el doctor de la Alemana me dice: ‘Oye, yo juego con tu juego’. Le dije: ‘Ganái medio billete y estai comprando juegos en la feria’, porque estaba instalado el juego PES y ahí metieron las frases”, señaló.

Ese escenario lo llevó a reforzar su sello al micrófono. “Ahí dije: aquí tengo que hacer algo con los apodos, con las frases. Empecé a ponerle apodos a los jugadores. Empezó a pegar eso”, explicó, al referirse al estilo que lo transformó en una de las voces más identificables del fútbol chileno.

Aunque su participación en el videojuego nunca se formalizó a través de acuerdos oficiales con la desarrolladora, el relato de Claudio Palma permanece en el mundo gamer gracias a comunidades que mantienen viva la tradición de los parches.

En sitios especializados como ChilePES o WePesMasters Chile, la voz del relator continúa integrada a versiones actualizadas del juego, hoy rebautizado como eFootball, lo que confirma el vínculo que se consolidó hace más de dos décadas entre Palma y los jugadores de consola.