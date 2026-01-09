Chilenos en el Dakar se mantienen firmes en el cierre de la quinta etapa

La quinta etapa de la competencia estuvo marcada por el terreno rocoso que causó dificultades a los pilotos e incluso abandonos en el trayecto, pero que logró buenos resultados para los rallystas chilenos.

El jueves se terminó la quinta etapa del maratón de Rally Dakar 2026, iniciando las etapas de duna, categoría en la que deportistas chilenos destacan.

El chileno Ignacio Casale ganó la sexta etapa en la categoría de vehículos Challenger y quedó posicionado séptimo en la carrera.

“Teníamos mucha fe para nosotros hoy porque era 100% duna, a mí me acomoda mucho la duna, me siento firme y la verdad es que hicimos un muy buen trabajo, anduvimos muy rápido pero a la vez administramos muy bien el auto”, declaró.

En la categoría de SSV Chaleco López terminó tercero, obteniendo su primer podio en Dakar pese a los problemas que enfrentó en medio de la carrera en la etapa de maratón por los pasadizos de arenas angostos.

Pista que provocó que Edgar Canet, piloto español, perdiera la rueda y tuviera que pedir asistencia para continuar, lo que le significó una penalización de 6 horas.

El desempeño de los chilenos en la categoría de motos

Juan Ignacio Cornejo sigue manteniéndose en el top cinco de la carrera en motos detrás del líder de la categoría Daniel Sanders y del segundo lugar hasta ahora, Ricky Gravit. Cornejo aún lidera como uno de los mejores pilotos chilenos de la categoría en la competencia.

“Hoy no fue la mejor etapa, la verdad es que el grupo adelante empujó muy fuerte, dimos lo mejor de nosotros, pero nos metieron varios minutos. Pero terminamos una sólida primera semana de carrera, estamos en el top 5 en la general, ahora toca aprovechar el día de descanso”, comentó tras la carrera.

En su primer Rally Dakar, Ruy Barbosa vivió durante el jueves sus primeros desafíos en la competencia.

“En el kilómetro 150, un poquito más adelante, tuve un problema con la bomba delantera y pensé que el motor ya se estaba apagando y en realidad era la bencina. (…) creo que me echaron la bencina un poco sucia y la bomba delantera empezó a funcionar mal, la moto se empezó a ahogar, a perder potencia, entonces estuve harto rato tratando de subir una duna”, explicó a CNN Deportes.

En cambio, Tómas de Gavardo enfrentó una difícil jornada por una lesión en el ligamento en su pierna izquierda que causó que no tuviera buenos resultados en la carrera.