La Roja cambia de horario para su amistoso frente a Rusia: Revisa la nueva programación

Por CNN Chile

12.11.2025 / 13:26

La selección chilena ajustó la hora de su primer amistoso de noviembre ante Rusia en Sochi. El encuentro será transmitido por televisión abierta y plataformas digitales.

La Selección Chilena confirmó un cambio de horario para su partido amistoso frente a Rusia, el primero de los dos encuentros que disputará en la fecha FIFA de noviembre. El equipo dirigido por Nicolás Córdova busca cerrar el año con buenas sensaciones tras quedar fuera del Mundial de 2026.

¿Qué día y a qué hora juega la Selección Chilena con Rusia?

El duelo ante los europeos se jugará el sábado 15 de noviembre a las 14:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico de Sochi. El compromiso será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión y en línea por sus plataformas digitales, además de ESPN y el servicio de streaming Disney+.

El segundo partido de La Roja será el martes 18 de noviembre ante Perú, también en Sochi y en el mismo horario, aunque la programación podría sufrir nuevos ajustes en los próximos días.

