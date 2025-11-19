Deportes liga de las naciones

Chile vs Perú: Nómina, fechas y hora de los partidos que disputará La Roja en camino al Mundial Femenino 2027

Por CNN Chile

19.11.2025 / 17:42

Las selecciones de Chile y Perú nuevamente se enfrentarán en una importante competencia en el marco de la tercera jornada de La Liga de las Naciones de cara al Mundial de Brasil 2027.

La Roja regresa a la Liga de las Naciones y se enfrenta ante Perú como visitante. La selección chilena está en segundo lugar del proceso clasificatorio de cara al Mundial Femenino 2027 que se realizará en Brasil.

El equipo que comanda Luis Mena aspira a mantenerse en la parte alta de la tabla y para eso debe superar al bicolor y luego enfrentar a Paraguay en Rancagua.

Nómina de La Roja vs Perú y Paraguay

Arqueras:

  • Christiane Endler: Olympique Lyonnais (FRA)
  • Antonia Canales: Levante Badalona (ESP)
  • Ryann Torrero: Colo Colo (CHI)

Defensas:

  • Anaís Cifuentes: Colo Colo (CHI)
  • Mariana Morales: Universidad de Chile (CHI)
  • Fernanda Ramírez: Universidad Católica (CHI)
  • Fernanda Pinilla: Club León (MEX)
  • Camila Sáez: Bristol City (ING)
  • Rosario Balmaceda: Colo Colo (CHI)
  • Karen Fuentes: Universidad de Chile (CHI)

Mediocampistas:

  • Nayadet Opazo: Deportivo Alavés (ESP)
  • Gisela Pino: Universitario de Deportes (PER)
  • Yastin Jiménez: Colo Colo (CHI)
  • Yanara Aedo: Colo Colo (CHI)
  • Javiera Grez: Colo Colo (CHI)
  • Millaray Cortes: Sevilla FC (ESP)
  • Anays Miranda: Santiago Wanderers (CHI)

Delanteras:

  • Vaitiare Pardo: Universidad Católica (CHI)
  • María José Urrutia: Colo Colo (CHI)
  • Sonya Keefe: Granada (ESP)
  • Mary Valencia: Colo Colo (CHI)
  • Ámbar Figueroa: Universidad Católica (CHI)
  • Yenny Acuña: Colo Colo (CHI)

Dónde ver el partido Chile vs Perú en La Liga de las Naciones

El partido será el próximo sábado 28 de noviembre a las 18:00 (Chile), en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco. En el marco de las clasificatorias al Mundial 2027.

El evento será transmitido en vivo por TV a través de DSports 7, y de forma online por las plataformas digitales de Chilevisión, Pluto Tv. También se podrá seguir a través de las aplicaciones MiCHV y en DGO.

Próximas partidos de La Roja Femenina

  • Chile vs Perú – viernes 28 de noviembre, 18:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
  • Chile vs Paraguay – martes 2 de diciembre, 20:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua.

 

