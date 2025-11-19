Chile vs Perú: Nómina, fechas y hora de los partidos que disputará La Roja en camino al Mundial Femenino 2027

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Las selecciones de Chile y Perú nuevamente se enfrentarán en una importante competencia en el marco de la tercera jornada de La Liga de las Naciones de cara al Mundial de Brasil 2027.
La Roja regresa a la Liga de las Naciones y se enfrenta ante Perú como visitante. La selección chilena está en segundo lugar del proceso clasificatorio de cara al Mundial Femenino 2027 que se realizará en Brasil.
El equipo que comanda Luis Mena aspira a mantenerse en la parte alta de la tabla y para eso debe superar al bicolor y luego enfrentar a Paraguay en Rancagua.
El partido será el próximo sábado 28 de noviembre a las 18:00 (Chile), en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco. En el marco de las clasificatorias al Mundial 2027.
El evento será transmitido en vivo por TV a través de DSports 7, y de forma online por las plataformas digitales de Chilevisión, Pluto Tv. También se podrá seguir a través de las aplicaciones MiCHV y en DGO.
