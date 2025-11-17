Chile vs. Perú: Fecha y dónde ver el próximo Clásico del Pacífico

Chile buscará sostener su impulso tras el triunfo ante Rusia y medirse nuevamente con Perú en un clásico que marca el cierre de los amistosos de noviembre.

Chile enfrentará este martes 18 de noviembre a la selección peruana en un nuevo capítulo del Clásico del Pacífico, partido que forma parte de los duelos amistosos que la Roja disputa en Rusia durante la fecha FIFA de noviembre.

El encuentro llega en un momento decisivo para el plantel nacional, que viene de un sólido triunfo por 2-0 frente a Rusia, resultado que refuerza la idea de una mayor conexión interna y una propuesta táctica más estable fuera de casa.

Un clásico sudamericano en suelo ruso

El duelo entre Chile y Perú se jugará a las 14:00 horas en el Fisht Olympic Stadium, ubicado en la ciudad de Sochi. Este recinto, que albergó partidos del Mundial de 2018, será el escenario donde el equipo chileno intentará prolongar las buenas sensaciones mostradas en su reciente presentación.

Transmisión y cobertura

El encuentro estará disponible a través de la transmisión televisiva de Chilevisión y también podrá seguirse en línea mediante la página web y aplicación MiCHV.

Con el impulso del último triunfo y un plantel que busca consolidar identidad, Chile llega a este clásico con el objetivo de cerrar la gira europea con un buen desempeño y mantener el ritmo competitivo hacia los próximos compromisos internacionales.