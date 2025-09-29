Deportes mundial sub 20

Chile vs Japón: A qué hora y por dónde ver el partido por el Mundial Sub 20

Por CNN Chile

29.09.2025 / 09:42

Los seleccionados nacionales buscarán vencer a los asiáticos para meterse en los octavos de final.

Este sábado 27 de septiembre se dio inicio al Mundial Sub 20 Chile 2025, que comenzó con grandes enfrentamientos.

El torneo se está llevando a cabo en distintas ciudades del país, con partidos en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua y Talca.

La Selección Chilena Sub 20, dirigida por Nicolás Córdova, forma parte del Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto. Hasta ahora, ya disputó su primer partido, que fue contra el país oceánico y que terminó con un agónico triunfo por 2-1.

Cabe recordar que los japoneses ya jugaron su partido inaugural ante Egipto, a quien derrotaron por 2-0.

Chile vs Japón por el Mundial Sub 20: A qué hora y dónde ver

La Roja Sub 20 se medirá ante Japón este martes 30 de septiembre. 

El encuentro será a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Será transmitido por DirecTV y por Chilevisión y sus plataformas digitales.

Previo al partido de Chile vs Japón, se medirán en el mismo estadio Egipto y Nueva Zelanda.

