Chile es parte del Top 20 del Ranking de Naciones de la Copa Davis

Italia se ubicó en el primer lugar del Ranking de Naciones de la Copa Davis, tras ser campeona por tercer año consecutivo tras derrotar a España en una nueva final del torneo el fin de semana recién pasado.

Los italianos llegaron al número 1 tras la victoria contra Australia en la final de 2023 y se han mantenido en el puesto desde entonces.

Italia junto con Argentina, Australia, Canadá, Croacia, Chequia, Francia, Gran Bretaña, Rusia y España es uno de los 10 países que han ocupado el primer puesto desde la creación del Ranking de Naciones de Copa Davis en diciembre de 2001.

Entre los países hispanoamericanos, en el Top 20 se encuentran España (3), Argentina (10), Brasil (18), y Chile (19).

Mientras que en el Top 50 se mantienen Perú (29), Ecuador (37), Colombia (38) y México (47).

En el Top 100 aparecen Uruguay (53), El Salvador (61), Paraguay (65), República Dominicana (68), Bolivia (69), Puerto Rico (76), Venezuela (80), Costa Rica (82) y Guatemala (89).

El Ranking de Naciones de la Copa Davis es publicado tras cada ronda de la competición y “se basa en los resultados de un período de cuatro años, con mayor peso en las actuaciones recientes”.

