Deportes copa davis

Chile es parte del Top 20 del Ranking de Naciones de la Copa Davis

Por CNN Chile

25.11.2025 / 12:50

{alt}

Italia se mantiene en el primer lugar tras ganar por tercer año consecutivo la Copa Davis.

Italia se ubicó en el primer lugar del Ranking de Naciones de la Copa Davis, tras ser campeona por tercer año consecutivo tras derrotar a España en una nueva final del torneo el fin de semana recién pasado.

Los italianos llegaron al número 1 tras la victoria contra Australia en la final de 2023 y se han mantenido en el puesto desde entonces.

Italia junto con Argentina, Australia, Canadá, Croacia, Chequia, Francia, Gran Bretaña, Rusia y España es uno de los 10 países que han ocupado el primer puesto desde la creación del Ranking de Naciones de Copa Davis en diciembre de 2001.

Entre los países hispanoamericanos, en el Top 20 se encuentran España (3), Argentina (10), Brasil (18), y Chile (19).

Mientras que en el Top 50 se mantienen Perú (29), Ecuador (37), Colombia (38) y México (47).

En el Top 100 aparecen Uruguay (53), El Salvador (61), Paraguay (65), República Dominicana (68), Bolivia (69), Puerto Rico (76), Venezuela (80), Costa Rica (82) y Guatemala (89).

El Ranking de Naciones de la Copa Davis es publicado tras cada ronda de la competición y “se basa en los resultados de un período de cuatro años, con mayor peso en las actuaciones recientes”.

Top 20 de la Copa Davis

  • Italia
  • Alemania
  • España
  • Australia
  • Bélgica
  • Países Bajos
  • EE. UU.
  • Francia
  • Canadá
  • Argentina
  • Chequia
  • Austria
  • Gran Bretaña
  • Croacia
  • Serbia
  • Hungría
  • Finlandia
  • Brasil
  • Chile
  • Dinamarca

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Tendencias El Vaticano elogia el álbum "Lux" de Rosalía y destaca su búsqueda espiritual
Chile se convierte en el primer país de Latinoamérica en conectar celulares directo a satélites Starlink
Huenchumilla arremete contra Eduardo Frei por cita con Kast: “Lesiona la memoria histórica de la Democracia Cristiana”
Rechazo a spot contra la violencia de género: Cecilia Pérez, exministra de Piñera, llama al CNTV a "reconsiderar la decisión"
"Cada uno puede interpretar lo que quiera": Vodanovic responde a reunión Frei-Kast con énfasis en apoyo DC a campaña de Jara
Macy Gray en Chile 2026: Fecha, lugar y venta de entradas de su concierto debut en Santiago