Chile Sub 17 vs Francia por el Mundial de Qatar: ¿Cuándo y a qué hora ver?
Por CNN Chile
03.11.2025 / 15:09
Los seleccionados nacionales se medirán ante Francia, Uganda y Canadá.
La selección chilena se prepara para su debut en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025.
Chile es parte del Grupo K, junto a Francia, Canadá y Uganda y su estreno es este miércoles 5 de noviembre.
Los dirigidos por Sebastián Miranda llegaron a Qatar la mañana del sábado 1 de noviembre e inició sus entrenamientos durante la tarde.
Este lunes y martes también tendrán entrenamientos en horario PM.
Chile Sub 17 vs Francia por el Mundial de Qatar: ¿A qué hora y dónde ver?
El partido será este miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas.
Se disputará en el Aspire Zone Compex, en Doha.
El segundo partido de La Roja, contra Uganda, es el sábado 8 de noviembre a partir de las 9:30 horas.
Mientras que el cotejo ante Canadá será el martes 11 de noviembre a las 9:30 horas.