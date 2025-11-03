Deportes mundial sub 17

Chile Sub 17 vs Francia por el Mundial de Qatar: ¿Cuándo y a qué hora ver?

Por CNN Chile

03.11.2025 / 15:09

{alt}

Los seleccionados nacionales se medirán ante Francia, Uganda y Canadá.

La selección chilena se prepara para su debut en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

Chile es parte del Grupo K, junto a Francia, Canadá y Uganda y su estreno es este miércoles 5 de noviembre.

Lee también: Mundial Sub 17 de Qatar 2025: Estos son los jugadores convocados para jugar en La Roja

Los dirigidos por Sebastián Miranda llegaron a Qatar la mañana del sábado 1 de noviembre e inició sus entrenamientos durante la tarde.

Este lunes y martes también tendrán entrenamientos en horario PM.

Chile Sub 17 vs Francia por el Mundial de Qatar: ¿A qué hora y dónde ver?

El partido será este miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas.

Se disputará en el Aspire Zone Compex, en Doha.

El segundo partido de La Roja, contra Uganda, es el sábado 8 de noviembre a partir de las 9:30 horas.

Mientras que el cotejo ante Canadá será el martes 11 de noviembre a las 9:30 horas.

