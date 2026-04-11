Deportes Natación Artística

Chile se consolida en natación artística con tres oros en torneo panamericano disputado en Santiago

Por CNN Chile

11.04.2026 / 12:47

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El equipo nacional destacó en distintas pruebas del campeonato, incluyendo triunfos en dueto libre femenino, dueto mixto y rutina por equipos.

El desempeño del Team Chile en el Campeonato Panamericano de Natación Artística que se desarrolla en Santiago ha estado marcado por resultados sobresalientes, sumando hasta ahora tres medallas de oro en distintas categorías de la competencia.

Uno de los hitos más relevantes fue la victoria en el dueto libre femenino senior, donde Soledad y Trinidad García Rovira alcanzaron el primer lugar tras imponerse con su rutina. Las deportistas lograron ejecutar su presentación sin penalizaciones, cumpliendo uno de los objetivos que se habían planteado previamente.

Tras la prueba, ambas valoraron el resultado y el proceso que las llevó a este logro, destacando que obtuvieron los puntajes esperados y que pudieron disfrutar plenamente su presentación en el agua.

A este triunfo se suma el rendimiento del equipo femenino, que alcanzó los 242.7792 puntos, superando a México, uno de los favoritos, y asegurando otra medalla de oro para el país en la competencia.

En tanto, el tercer oro nacional llegó en el dueto mixto libre, gracias a la actuación de Nicolás Campos y Theodora Garrido. Tras su presentación, ambos deportistas manifestaron su satisfacción por el resultado. “Nos sentimos súper bien, estamos felices y contentos. Esta medalla va para nuestra familia y nuestros amigos”, señalaron.

El campeonato, que se lleva a cabo en el Centro Acuático Kristel Köbrich del Parque Deportivo Estadio Nacional, reúne a destacados exponentes del continente y finalizará este sábado.

 

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