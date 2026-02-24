Chile Open: A qué hora juegan hoy Tabilo, Garin, Barrios y Soto y dónde verlos en vivo

Tras la eliminación de Nicolás Jarry, cuatro tenistas chilenos compiten este martes en el Court Central Jaime Fillol, con un duelo nacional en el cierre de la jornada.

El Chile Open continúa este martes con una jornada marcada por la presencia de cuatro tenistas nacionales en la cancha principal del torneo, en San Carlos de Apoquindo, luego de la eliminación de Nicolás Jarry en su debut.

La programación en el Court Central Jaime Fillol se abrirá a las 13:00 horas con el estreno de Matías Soto frente al lituano Vilius Gaubas, quien ingresó al cuadro principal como “lucky loser”.

En el segundo turno, no antes de las 15:00, está agendado el partido entre Matteo Berrettini y Emilio Nava, antes de la tanda nocturna.

Ya en horario estelar, Cristian Garín enfrentará al argentino Juan Manuel Cerúndolo en un encuentro programado para las 18:30.

El cierre del día tendrá un duelo chileno: Alejandro Tabilo se medirá con Tomás Barrios no antes de las 20:00 horas, en un partido que asegura presencia nacional en la siguiente ronda.

El torneo se puede ver por televisión a través de TNT Sports Premium, y en streaming mediante HBO Max.