Deportes Chile Open

Chile Open: A qué hora juegan hoy Tabilo, Garin, Barrios y Soto y dónde verlos en vivo

Por CNN Chile

24.02.2026 / 11:17

{alt}

Tras la eliminación de Nicolás Jarry, cuatro tenistas chilenos compiten este martes en el Court Central Jaime Fillol, con un duelo nacional en el cierre de la jornada.

El Chile Open continúa este martes con una jornada marcada por la presencia de cuatro tenistas nacionales en la cancha principal del torneo, en San Carlos de Apoquindo, luego de la eliminación de Nicolás Jarry en su debut.

La programación en el Court Central Jaime Fillol se abrirá a las 13:00 horas con el estreno de Matías Soto frente al lituano Vilius Gaubas, quien ingresó al cuadro principal como “lucky loser”.

En el segundo turno, no antes de las 15:00, está agendado el partido entre Matteo Berrettini y Emilio Nava, antes de la tanda nocturna.

Ya en horario estelar, Cristian Garín enfrentará al argentino Juan Manuel Cerúndolo en un encuentro programado para las 18:30.

El cierre del día tendrá un duelo chileno: Alejandro Tabilo se medirá con Tomás Barrios no antes de las 20:00 horas, en un partido que asegura presencia nacional en la siguiente ronda.

El torneo se puede ver por televisión a través de TNT Sports Premium, y en streaming mediante HBO Max.

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Deportes Chile Open: A qué hora juegan hoy Tabilo, Garin, Barrios y Soto y dónde verlos en vivo
Festival de Viña 2026: Revisa los artistas que se presentarán este martes
Versión de ministro Muñoz bajo presión: Habría firmado concesión para cable China-Chile Express que fue anulada en 48 horas
¿Corre peligro la visa waiver? Análisis de la tensión con EE.UU. a raíz de la negociación del cable de fibra óptica con China
FA arremete contra el futuro oficialismo de Kast por crisis con EE.UU.: "Preocupa la actitud servil ante una injerencia grave"
PETA pide trasladar al monito viral Punch a un santuario: “Lo que algunos llaman adorable es en realidad un vistazo al trauma”